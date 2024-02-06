韓國駐中大使稱希望維繫台海和平穩定 外交部：反映國際共識
韓聯社報導，韓國駐中大使鄭在浩5日在北京駐中大使館向媒體重申，韓國堅持尊重一個中國原則的立場從未改變，並將基於此增進與台灣在各個領域的實質性合作；韓方希望維繫台海和平穩定，兩岸關係和平穩定發展。對此，外交部副發言人蕭光偉表示，過去一年來韓國與美國及其他理念相近國家在雙邊及多邊場域上，多次發布聯合聲明，重申支持台海和平穩定的重要性，反映了區域內的國際共識，以及共同阻止集權主義擴張的決心。
記者邱新博／台北報導
韓聯社報導，韓國自1992年與大陸正式建立外交關係以來，基於一個中國原則與台灣保持非官方的關係。2024台灣總統選舉結果出爐後，韓國外交部官員隔天表態稱，韓方對台基本立場不變，希望台海和平穩定，兩岸關係維持穩定與和平發展。
對此，蕭光偉表示，外交部注意到韓國駐中國大使接受媒體訪問時提到，韓國政府希望維持台海和平穩定、兩岸關係和平進展的立場不變，繼續增進與台灣在多種領域上實質合作；事實上，過去一年來，韓國與美國及其他理念相近國家在雙邊及多邊場域上，多次發布聯合聲明，重申支持台海和平穩定的重要性，反映了區域內的國際共識，以及共同阻止集權主義擴張的決心。
蕭光偉說明，外交部對於國際間理念相近國家近年多次公開表達支持台海和平穩定的堅定立場表示歡迎與感謝。未來我國也將持續秉持不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服的立場，致力和韓國、美國與歐盟等理念相近夥伴在民主、自由、人權及法治等共享價值，以及既有良好合作等基礎上深化互惠互利的交流，共同維護區域和平穩定，為世界貢獻良善力量。同時也將與韓國持續深化雙方實質互利的交流合作。