英國鋼琴家秀青天白日滿地紅挺台 外交部：代表自由民主普世價值
英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）在社群平台展示他手持中華民國國旗的相片，以具體行動力挺台灣。外交部今（6）日回應，中華民國國旗就代表了我國民主、自由、人權與法治的普世價值，外交部歡迎全世界支持民主、自由的國際人士也支持我國。
記者邱新博／台北報導
卡瓦納槓上小粉紅起因是在1月19日在車站演奏時，一群手持中國五星紅旗的「小粉紅」上前阻止他的直播拍攝，並要求卡瓦納根據「中國法律」尊重他們的肖像權，不得拍攝。然而，雙方在車站引起激烈爭吵，直播全程錄下，事件曝光後，引發熱議。
在事件發生後，當地警察將鋼琴封鎖數天後重新開放，卡瓦納日前帶著維尼畫框圖片和幾隻維尼玩偶回到聖潘克拉斯車站演奏，甚至還找上大馬歌手黃明志合作。然而，在最新的直播中，他更毫不避諱地展示了對台灣的支持，舉起了中華民國「青天白日滿地紅」的國旗。
外交部今天舉行新聞例行記者會，蕭光偉表示，中華民國國旗就代表了我國民主、自由、人權與法治的普世價值，外交部歡迎全世界支持民主、自由的國際人士也支持我國。
蕭光偉說，當全世界都注意到成熟穩健的民主台灣在國際社會上扮演重要的角色，成為全球的關鍵字，我國也將繼續與所有理念相近的民主夥伴一起攜手前行，為全球及區域的和平、穩定與繁榮共同努力並作出貢獻。