狗太吵爆衝突！男飼主理論遭鄰居父子圍毆亡 最高院駁回上訴定讞
桃園市一名湯姓男子（50歲），因不滿邱姓鄰居（52歲）檢舉自家犬隻太吵，遂於去年7月17日下午前往理論，不料過程中竟與邱家父子大打出手，最終遭邱男持鐵製水管擊中，送醫搶救不治，桃園地院審理後判處邱父7年6月、邱男9年6月徒刑，案經上訴，高等法院今（5）日仍依傷害致死判處邱男9年半，但邱父則依傷害罪改判1年；最高法院日前駁回上訴定讞。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，湯男因家中飼養的米克斯犬經常吠叫，屢遭邱家檢舉妨害安寧，導致雙方關係長期不合，去年7月17日下午，湯男酒後怒氣難平，便獨自前往邱家理論，沒想到才講沒兩句，雙方立刻爆發激烈口角，並演變成肢體衝突，邱男見父親（78歲）被推倒，隨即拿起鐵管加入戰場，持續朝對方頭部及四肢痛毆，而邱父起身後非但沒有制止，反而還拎起掃帚助陣，直至湯男倒地不起才收手。
警消獲報後，第一時間將湯男送醫，無奈仍因酒醉及頭部遭受毆打，觸發心肌梗塞休克身亡；審理期間邱男雖坦承犯行，但卻辯稱是正當防衛，沒有要置對方於死的意思，對此，法院則認為，2人見湯男倒地後，還是持續攻擊，不符正當防衛情節，且事後又未能與對方家屬達成和解，故依傷害致死判處邱男9年6月、邱父7年6月；二審邱男仍維持同樣刑期，不過邱父則依傷害罪改判1年，最高法院駁回上訴定讞。