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陳沂路邊被打！醫教如何自保：能逃就逃　手腳護「頭頸胸腹」要害

▲陳沂當街被男子攻擊，一般民眾該如何自保，醫師認為遇上襲擊意外時，很難有反應時間，自救難度也很高，因此最好能逃就逃，盡量以手腳護住「頭頸、胸腹」要害。（圖／翻攝自陳沂FB）
▲陳沂當街被男子攻擊，一般民眾該如何自保，醫師認為遇上襲擊意外時，很難有反應時間，自救難度也很高，因此最好能逃就逃，盡量以手腳護住「頭頸、胸腹」要害。（圖／翻攝自陳沂FB）

記者周淑萍/綜合報導

網紅陳沂以辛辣風格言語針貶時事，從演藝圈、網紅聊到政客，大砲個性屢屢成為社會議論的對象，昨（5）日傍晚當街遭一名黃姓男子暴力攻擊，導致臉部及耳朵擦挫傷。面對路邊突襲，一般民眾該如何自保，台中童綜合醫院泌尿科呂謹亨醫師坦言，很難有反應時間，唯一的辦法就是「能逃就逃」，但閃躲不及，盡量以手腳護住「頭頸、胸腹」要害，避免重要臟器大血管受到嚴重傷害。

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呂謹亨醫師認為，遇上襲擊意外時，民眾通常很難有反應時間，自救難度也很高，因此最好能逃就逃，如果真的逃不開，盡量避免三處致命要害遭到攻擊，包含「頸、左胸和右下背」。

🟡頸部
頸部兩側布滿致命的血管、神經，中央是氣管。迷走神經沿頸兩側分布，是人體最脆弱的神經中樞「走廊」，一旦嚴重損傷即可致命。頸動脈為大腦提供80%以上的血液，並與椎動脈一起輸送血液與氧氣至心臟，如果受傷，可能四肢癱瘓、呼吸、心跳驟停。若是出血造成血腫，壓迫氣管，也會無法呼吸窒息。

🟡左胸
左胸為心臟，肺部，大血管分布，醫師分成「立即致命」和「可能致命」兩大類。

一、立即致命的包括：呼吸道阻塞、張力性氣胸、開放性氣胸、連枷胸、大量血胸 心包膜填塞。

二、可能致命包括：開放性氣胸、血胸、肺挫傷、氣管支氣管破裂、心臟鈍挫傷、外傷性主動脈剝離、外傷性橫膈傷害 、縱膈胸穿透傷。

▲救護車車頭上的119出錯印反了？內行曝真實理由：「這能救命」。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
▲醫師提醒遇到襲擊，要想辦法護住身體的容易致命的部位。（圖／臉書社團《路上觀察學院》）
🟡右下背
容易讓腎臟、肝臟受損，通過腎臟的血流佔有全身總血量的四分之一。肝臟也是是血管十分豐富。肝臟腎臟破裂或血管斷裂出血，都要緊急手術才救得回來。血液約占體重十三分之一，正常人體有約4000至5000毫升血液，如一次失血超過總血量的20%，即可能休克；超過25%-30%即可能死亡。失血過多，大腦缺氧，在四到六分鐘後，會開始受損；如果超過10分鐘沒有任何急救，會造成腦部無法復原的損傷。

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