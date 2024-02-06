Netflix 2024超人氣韓劇片單曝光！超夯《魷魚遊戲 2》即將上線
Netflix日前公佈的2024年韓劇、韓片作品陣容豐富，包括引起全球熱烈反響的大作、深受喜愛的續集劇集、多元化的電影類型，以及色彩繽紛的實境節目。電影大作除了近期熱映的《偷破天際線》、《絕地盟約》、《覆巢之戰》，還有待播中的宋仲基《路基完》、李炳憲《終極對弈》、馬東石《烏有之地》3部質感大片，以及多部深受觀眾喜愛的偶像劇、影集、綜藝即將在今年回歸。
記者張芸婷／綜合報導
Netflix韓國內容部副總裁姜東漢表示：「今年的韓國內容種類琳瑯滿目，展現韓國獨到的敘事功力和風采。無論是影集、電影或創新的實境節目，我們都力求為全世界粉絲帶來難忘的精彩娛樂，獻上只有在Netflix才看得到的必看作品。」
而廣受觀眾期待的回歸作品當中，就屬《魷魚遊戲 2》最引起全球觀眾熱烈討論，此外還有，《Sweet Home3》、《京城怪物2》、《地獄公使2》都在Netflix 2024待播名單當中，萬眾期待的超人氣角色和劇中經典場景都將再度亮相。
Netflix韓國實境節目在去年立下新的里程碑後，今年乘勝追擊，將推出更多創新內容。《體能之巔：百人大挑戰》第1季是首部進入Netflix「全球非英語節目Top10」的實境節目，其中《單身即地獄3》以意想不到的全新規則和轉折，大受觀眾歡迎，成為「Netflix首部還未開拍就續訂下一季」的韓國實境節目。
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