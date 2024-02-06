江蕙捐超厚紅包！咖哩店曝天后暖舉 歌迷狂讚：人美心更美
永遠的台語歌后江蕙，儘管2015年封麥宣告退休，卻不忘公眾人物的社會責任，經常私下做公益助人，為善不欲人知。她去年得知有位瘖啞的2寶爸以手寫紙條向咖哩店索取2份待用餐的故事後，私下悄悄捐款給對方，還請朋友去餐廳捐款，事隔半年，店家昨（5）日曬出江蕙給的新年大紅包，感恩天后再度捐款待用餐，網友大讚江蕙「人美心更美」。
記者江芷稜／綜合報導
該間咖哩店提供弱勢族群待用餐，真正有需求的人，就可以上門領取，他們去年8月曬出一張字條，是一名瘖啞父親所寫，他忍著自己的飢餓，向店家索討2份餐點給女兒，結果店長相當大方，還是給了3份餐點，外加油飯、水果，希望送溫暖給弱勢家庭，這件事讓江蕙特別感動，私下委託朋友捐款給店家和當事人。
如今事隔數月，江蕙沒有忘卻這件事，依舊在過年期間再度支助咖哩店，店長在臉書曬出一張超厚紅包的照片，上面有天后江蕙的親筆簽字，還客氣寫道「謝謝你們」，展現暖心的一面，在寒冬收到這筆款項，店家相當感動，網友也盛讚江蕙非常有愛心，「天氣很冷，但二姐很暖」、「這紅包袋可以裱框了」。
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