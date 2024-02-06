新冠維持高點！JN.1佔比再攀升　開學後還有一波接力

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李佳琳指出，近四週變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 (64%)為多，其次為EG.5 (25%)及BA.2.86 (6%)等；境外檢出病毒株以JN.1 (82%)為多，其次為EG.5 (10%)及BA.2.86 (6%)等。
羅一鈞說，流感、新冠肺炎等呼吸道疫情都如預估，在上週達到最高峰，數字比預估的下修，其中新冠肺炎就診人次原預估單日1.2萬到1.5萬，但上週最高的週一僅9600人，可能與天氣回暖、疫苗接種有關，但接下來春節連假，人流移動、JN.1居於主流造成傳播風險，再加上開學，流感與新冠疫情可能再出現上升，但春季疫情通常比冬季溫和一些，高點應不會超過上週。
此外，羅一鈞表示，上週新冠肺炎疫苗接種人次再創9月開打以來新高，達到19.7萬劑，目前尚有莫德納疫苗455萬劑、Novavax疫苗30萬劑，莫德納疫苗仍有合約劑量可叫貨，Novavax目前沒有增購計畫。
羅一鈞表示，曾詢問Novavax原廠目前的供貨情況，原廠則表示，目前產量已經被訂光，沒有增產計畫，但台灣目前的庫存預估可以使用到3月，另美國與世界衛生組織（WHO）在今年第2季將討論，是否重新選株。
此外，疾管署表示，目前於桃園國際機場（每日上午7時至晚間10時30分）、高雄國際機場（每日上午8時至晚間10時30分）及金門小三通港埠（每日上午9時30分至晚間6時30分）、馬祖小三通港埠（北竿白沙港及南竿福澳港，依每日航班入境時間發放），免費提供新冠肺炎家用快篩試劑予入（出）境旅客自由領取，春節連假期將持續免費發放，每人1盒（依現貨盒裝數量約4或5劑），預計至少執行至2月底。