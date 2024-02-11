不愧是美食之都！他用湯匙刮出百萬大獎　驚喊出事了

赴韓醫美停看聽　院所推銷手法、醫美差異要注意

▲疫情後出國解封，不少人趁著去韓國玩的機會順便去韓國醫美，甚至特別規劃赴韓整形，不過醫美仍屬醫療行為，建議出發前謹慎準備。（圖／資料畫面）
▲疫情後出國解封，不少人趁著去韓國玩的機會順便去韓國醫美，甚至特別規劃赴韓整形，不過醫美仍屬醫療行為，建議出發前謹慎準備。（圖／資料畫面）

記者李詠平／台北報導

疫情解封後，被解放的還有被口罩封住的臉。過去有許多民眾趁著疫情期間，幫臉部「進廠維修」，甚至直接飛到整形熱潮的發源地韓國，進行皮膚管理或整形，YouTube還有不少網紅拍攝在韓國體驗醫美的心得，引發網友留言和討論。但如果想到國外醫美去，有哪些要注意的細節和風險？《NOWNews今日新聞》為您整理「修臉」的行前須知。

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韓國政府對外強打醫療旅遊，吸引國際旅客，因此只要到韓國合法接待外國患者的診所，都有提供翻譯服務，甚至從線上預約到現場看診，都有中文或其他語言服務，但跨越語言障礙後，還有哪些準備工作？

出發前：

多做功課：從網路或身邊有經驗的親友，了解當地診所和醫師的評價，並選擇韓國合法接待外國患者的診所。若選擇沒有中文翻譯的院所，建議先找好中文翻譯陪同施作。

一分錢一分貨：不同價位的醫美服務品質會差很多，因此建議在診所選擇上「別以低價為主要考量」。

提前預約：多數可接待外國人的診所，都可透過社群或官方Line諮詢和預約，建議提前向診所預約看診時間，避免倉促施作不適合的項目。

出發後：

須經醫師診療再決定最終施作項目：醫美仍屬醫療行為，除了第一線美容師的建議外，仍需透過專業醫師診斷和諮詢，確認適合自己的醫療方式。

術後保養要注意：一般赴韓旅遊時間不長，如果皮膚不幸有問題時，人卻已回到台灣，後續補救措施相當麻煩，因此更需謹慎了解術後的注意事項和保養。

除了掌握赴韓醫美教戰守則外，醫師們和有經驗的「過來人」還提醒當地醫美特色和消費者可能遇到的推銷手法。

出國施作新儀器、療法前　需考量後續風險　

赴韓醫美的風險，包括可能會被過度推銷、被誘使買不熟悉的產品，導致衍生出預料之外的身體狀況。京硯皮膚科診所院長蔡逸姍舉例，有客人本來想去微整，但到了當地醫生卻建議他施作侵入性手術。

蔡逸姍提醒愛美男女，醫美施作牽涉醫療行為，各國醫療法規不同，要小心評估避免引發醫療糾紛，加上新儀器或療法也需要時間和證據，才能看出其成果或副作用，因此民眾計畫去韓國變美前，須考量安全性和其醫療風險。

避開醫美掮客醫美保母 

社群網路長年不乏「醫美掮客」以個人名義，宣傳低價醫美療程、推薦醫生或診所，甚至網路團購的廣告文章。但非醫療院所的宣傳行為，恐違反醫療法外，醫療廣告刊播內容也有相關規範。

在醫美診所工作超過11年的恆美學公關吳金怡透露，醫美掮客在業內俗稱「醫美小蜜蜂」，他們常見的手法是PO熱門的醫美療程，並以優惠價攬客，待有客人詢問時，再依客人需求，帶客人至自己認識且便宜的診所。以國內行情而言，小蜜蜂們多從醫院或診所賺取8%至12%不等的佣金。

赴韓整形潮流興起後，衍生出了「醫美保母」、「醫美顧問」，他們提供從初期診所推薦、預約到全程陪同的一條龍服務，收費自然也需加上韓國旅費，而保母或顧問則另外從醫院取得介紹費。至於類似服務違法與否？台北市衛生局說明，若提供醫療服務地點非本國境內，不屬於我國醫療法管理範圍，等於民眾到國外進行醫美行為，若發生糾紛，後果自負。

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