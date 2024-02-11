赴韓醫美停看聽　院所推銷手法、醫美差異要注意

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出發前：
多做功課：從網路或身邊有經驗的親友，了解當地診所和醫師的評價，並選擇韓國合法接待外國患者的診所。若選擇沒有中文翻譯的院所，建議先找好中文翻譯陪同施作。
一分錢一分貨：不同價位的醫美服務品質會差很多，因此建議在診所選擇上「別以低價為主要考量」。
提前預約：多數可接待外國人的診所，都可透過社群或官方Line諮詢和預約，建議提前向診所預約看診時間，避免倉促施作不適合的項目。
出發後：
須經醫師診療再決定最終施作項目：醫美仍屬醫療行為，除了第一線美容師的建議外，仍需透過專業醫師診斷和諮詢，確認適合自己的醫療方式。
術後保養要注意：一般赴韓旅遊時間不長，如果皮膚不幸有問題時，人卻已回到台灣，後續補救措施相當麻煩，因此更需謹慎了解術後的注意事項和保養。
除了掌握赴韓醫美教戰守則外，醫師們和有經驗的「過來人」還提醒當地醫美特色和消費者可能遇到的推銷手法。
出國施作新儀器、療法前 需考量後續風險
赴韓醫美的風險，包括可能會被過度推銷、被誘使買不熟悉的產品，導致衍生出預料之外的身體狀況。京硯皮膚科診所院長蔡逸姍舉例，有客人本來想去微整，但到了當地醫生卻建議他施作侵入性手術。
蔡逸姍提醒愛美男女，醫美施作牽涉醫療行為，各國醫療法規不同，要小心評估避免引發醫療糾紛，加上新儀器或療法也需要時間和證據，才能看出其成果或副作用，因此民眾計畫去韓國變美前，須考量安全性和其醫療風險。
避開醫美掮客／醫美保母
社群網路長年不乏「醫美掮客」以個人名義，宣傳低價醫美療程、推薦醫生或診所，甚至網路團購的廣告文章。但非醫療院所的宣傳行為，恐違反醫療法外，醫療廣告刊播內容也有相關規範。
在醫美診所工作超過11年的恆美學公關吳金怡透露，醫美掮客在業內俗稱「醫美小蜜蜂」，他們常見的手法是PO熱門的醫美療程，並以優惠價攬客，待有客人詢問時，再依客人需求，帶客人至自己認識且便宜的診所。以國內行情而言，小蜜蜂們多從醫院或診所賺取8%至12%不等的佣金。
赴韓整形潮流興起後，衍生出了「醫美保母」、「醫美顧問」，他們提供從初期診所推薦、預約到全程陪同的一條龍服務，收費自然也需加上韓國旅費，而保母或顧問則另外從醫院取得介紹費。至於類似服務違法與否？台北市衛生局說明，若提供醫療服務地點非本國境內，不屬於我國醫療法管理範圍，等於民眾到國外進行醫美行為，若發生糾紛，後果自負。