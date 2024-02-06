陳沂和媽媽抱頭嚎啕大哭「我講真話沒有錯」 擔心家人曝光也遇害
30歲大砲網紅陳沂昨（5）日在台北市街頭等紅綠燈，突然遭一名黑衣男子出拳也拿手機痛打、飛踢，她今天下午現身記者會譴責暴力，當場和媽媽陳雪芬相擁而泣，兩人痛哭失聲，母女情緒相當激動，陳沂淚眼婆娑強調自己沒有犯錯，「政府、司法都不能保護我們！我們不都活在恐懼當中？」
記者楊穎軒／綜合報導
記者會後段，曾經當過台北市議員、本身是律師的陳雪芬聽完愛女發言，忍不住掩面痛哭，陳沂眼睛瞥見一旁的媽媽，委屈和恐懼再也無法隱藏，母女倆抱頭嚎啕大哭，陳沂邊哭邊說：「5萬元就交保，把人打得頭破血流沒什麼，政府、司法都不能保護我們，我們不都活在恐懼當中？我媽媽說我沒有錯，講真話沒有錯，為什麼被暴力對待、被譴責的是我們？」
陳沂也提醒在場媒體記者：「不要拍到我媽！我擔心家人人身安全！」此前，陳沂哽咽表示，被打後非常害怕，猶豫該不該說出來，不知道自己有沒有勇氣面對後續不友善的輿論效應，最終決定站出來向暴力宣戰，「暴力不能解決問題，我們永遠拒絕暴力！」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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