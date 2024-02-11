醫美性價比高！台人哈韓「修臉」熱潮不滅

「像在台灣吃韓式料理，跟在韓國吃當地韓式料理是完全不同的味道！」常在節目或IG分享赴韓整形的網紅莎莎LISA，親身比較台灣整形診所主打的「韓式隆鼻」和飛去韓國手術後，用一句話道盡台韓間整形差異。
記者李詠平／台北報導
網紅莎莎LISA從前在台灣就有多次整形經驗，包括隆鼻、下巴和隆乳等，不過疫情後她去韓國旅遊時，觀察到韓妞的臉部線條相當順暢外，臉型也澎潤飽滿，因此開啟她赴韓整形的計畫。
莎莎LISA認為韓國醫生對個別部位的分工專精程度、審美觀和醫材方面，都比台灣更有優勢。記者根據多位在台韓都有整形和醫美經驗的受訪者，歸納台韓間的整形或微整差異如下：
台灣常見一個醫生執行不同部位的整形手術，韓國醫師則會有各自專攻的整形部位，例如有擅長眼睛、隆鼻、削骨等不同部位的醫師，對單一部位的鑽研和經驗也更豐富。
- 韓國醫師分工更精細：
在台灣和韓國都有整形經驗的Una分享，就算諮詢單一部位，韓國醫師也會評估五官和輪廓的整體協調性，但台灣醫師大多只會針對一個部位考慮。Una舉例「你會發現有些在台灣做手術的人，可能眼睛屬於艷麗型，但鼻子是可愛型，五官搭不起來，面部看起來就會有點不協調」。
- 韓國重視臉部協調性：
醫學美容主要涵蓋「微整形」和「整形」；「微整形」意指不動刀的非侵入性治療，傷口小恢復快，但效果也不持久，常見的玻尿酸、肉毒桿菌或電波拉皮都是微整形。而「整形」就需要麻醉的侵入性手術，效果明顯且維持時間長，像割雙眼皮、隆鼻、削骨、抽脂等。
- 韓國動刀更頻繁：
恆美學院長鄒承軒說明：「全世界醫美幾乎以微整型為主，微整無法治療或改善時再以手術補強」，由於韓國微整的削價競爭太嚴重，但進行手術的單價高，反而比較有利潤，因此韓國整形醫師常會鼓勵患者做侵入性手術。
「價格」是赴韓醫美吸客的主要原因。相較於台灣醫美診所，想知道個別項目的價格常常需要消費者「電洽」，但有中文服務的韓國醫美診所，卻直接在網路上公開價格，加上觀光客在韓國特約醫美診所，手術消費超過3萬韓元以上（約台幣700元）就可享有退稅，因此大致比較台韓兩地微整價格，韓國平均花費約為台灣價格的一半。
- 韓國微整價格低於台灣：
為什麼韓國醫美價格能這麼便宜？來自韓國的醫美診所院長鄒承軒解釋，韓國市場競爭非常激烈外，他們有國產的儀器和材料，所以有成本上的優勢。鄒承軒呼籲「大家要有一個觀念，並不是台灣貴，台灣是平均價格，是韓國有一點異常的便宜」。京硯皮膚科診所院長蔡逸姍則舉例，醫美普遍使用的肉毒桿菌和玻尿酸，韓國使用的品牌有本土也有進口，選擇比台灣多一倍以上，因此價格競爭力強。
除了價錢吸引國人之外，韓國娛樂的影響力和女團精緻的外貌，也讓愛美的男女們，對韓國整形技術的期望值升高，因此有了「韓國整形技術比較好」的印象。但還是要提醒民眾，儘管赴韓修修臉的門檻都降低，愛美之餘還是要仔細評估，台韓之間的醫療習慣差異，和跨國醫療風險。