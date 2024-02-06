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151林彥君升格新手媽！嫁小10歲國手老公阿丹　農曆年前喜迎兔寶

▲林彥君（左圖前）與小10歲國手老公阿丹在農曆年前喜迎兔寶寶，升格新手媽！（圖／經紀人提供、翻攝自林彥君臉書）
▲林彥君（左圖前）與小10歲國手老公阿丹在農曆年前喜迎兔寶寶，升格新手媽！（圖／經紀人提供、翻攝自林彥君臉書）

記者楊慧玲張一笙／綜合報導

綽號「151」的39歲女星林彥君前年與小10歲的越野車國手「阿丹」江勝山完婚，去年9月她透過影片分享試管懷孕成功喜訊。昨（5）日林彥君在社群發文，透露寶寶即將提前出生，開心大喊：「這個兔崽子可別讓我痛太久，趕快乖乖出來喔！」而今日稍早她透過經紀人表示她在上午11時初已順利生下重2886g兒子，趕在農曆年前生下兔寶寶。

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▲第一次當媽媽的151對於大家頻繁地關心，竟忍不住說：「怎麼好像開始有點緊張？」。（圖／《媽媽寶寶》）
▲第一次當媽媽的151林彥君對於大家頻繁地關心，竟忍不住說：「怎麼好像開始有點緊張？」（圖／《媽媽寶寶》）
經紀人透露，林彥君的預產期原本為13日，但因寶寶成長速度太快，嬌小的她擔心自己身形無法負荷，因此和醫生討論決定提前於6日進行催生。第一次當媽媽的林彥君也對大家頻繁地關心，忍不住說：「怎麼好像開始有點緊張？」

▲婦產科醫生表示：彥君身型嬌小，產程會較久，但他很勇敢，很快抓到用力訣竅！。（圖／轉攝自151林彥君臉書）
▲婦產科醫生透露，林彥君身型嬌小，產程會較久，但她很勇敢，很快抓到用力訣竅。（圖／轉攝自151林彥君臉書）
經歷一天一夜的生產，林彥君透露打了無痛分娩後感覺像喝醉酒一樣，不僅胡言亂語，還伴隨著眼花撩亂及嘔吐不適，老公阿丹則全程在旁陪伴紀錄。負責的婦產科陳志忠醫師也說：「彥君因為身型嬌小，產程會較一般人久一些，但她算是很勇敢的媽媽！也很快抓到用力訣竅！」

▲林彥君打了無痛分娩十分不適，幸好老公阿丹全程在旁陪伴紀錄。（圖／轉攝自151林彥君臉書）
▲林彥君打了無痛分娩十分不適，幸好老公阿丹全程在旁陪伴紀錄。（圖／轉攝自151林彥君臉書）
林彥君今順利卸貨，讓她開心直呼：「送（爽）啦！看到小寶寶時終於忍不住淚水。」等小寶寶被帶走後，林彥君立馬詢問老公：「讓我看看寶寶照片好嗎？我剛剛太緊張了，不知道怎麼抱寶寶，也沒看清楚長相！」

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