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網紅陳沂路邊遭襲擊！白癡公主分享「1分鐘實用防身術」女警教學

▲網紅陳沂路邊遭襲擊受社會矚目！白癡公主曾邀請「新北婦幼警察隊」女警協助拍攝「實用防身術」教學影片，1分鐘學會三招快速掙脫。（圖／翻攝白癡公主YT）
▲網紅陳沂路邊遭襲擊受社會矚目！白癡公主曾邀請「新北婦幼警察隊」女警協助拍攝「實用防身術」教學影片，1分鐘學會三招快速掙脫。（圖／翻攝白癡公主YT）

記者周淑萍/綜合報導

網紅陳沂昨（5）日傍晚當街遭一名黃姓男子無預警暴力襲擊，導致臉部及耳朵擦挫傷，施暴黃男被逮時聲稱「認錯人了」，該起事件引起民眾討論。至於該如何自保，建議廣大女性都能自學三招簡單的實用防身術。之前YouTuber白癡公主就曾邀請「新北婦幼警察隊」女警，協助拍攝「1分鐘實用防身術」教學影片，教導民眾該如何面對路邊的突襲。

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社會攻擊事件頻傳，白癡公主之前曾經邀請「新北婦幼警察隊」女警，協助拍攝「簡單實用的自衛防身術」影片，1分鐘的影片提供了3招防身術，從可能遇襲的狀況，如被從背後環抱時該如何掙脫？長髮女孩被狠抓頭髮後又該如何掙脫等，分享自己就能化解的方式。

🟡被從背後環抱時→狠踩腳掌
如果被歹徒從背後環抱，可以直接用力往歹徒的腳掌踩下，若腳上還穿著高跟鞋，攻擊力會更強，同時也可以直接攻擊「脛骨」。復健科醫師侯鐘堡之前曾公開解釋，脛骨是在小腿上一根很特別的骨頭，幾乎沒有任何肌肉的保護，在脛骨的表面，只有薄薄的一層皮膚，而皮膚下面就是骨頭，中間完全沒有任何脂肪或肌肉，加上它是屬於長骨，踢脛骨中間的地方，槓桿效應會特別強，所以也會超級痛。

另外，如果被歹徒抱得很緊，不太容易掙脫的話，「新北婦幼警察隊」女警則建議可以盡量嘗試「左右橫移」，在兩人間製造出好活動的空間，之後再趁勢攻擊壞人弱處。

🟡頭髮被抓時→按住對方手並轉身
女性的長髮很容易成為壞人攻擊的目標，如果被抓住頭髮的話，女性該如何反制掙脫？「新北婦幼警察隊」女警建議，直接按住對方的手之後扭轉、轉身，再用腳攻擊對方弱點。

▲頭髮被抓住後，可以直接按住對方的手之後扭轉、轉身，再用腳攻擊對方。（圖／翻攝白癡公主YT）
▲頭髮被抓住後，可以直接按住對方的手之後扭轉、轉身，再用腳攻擊對方。（圖／翻攝白癡公主YT）
🟡手腕被抓住時→往虎口處反轉掙脫
而要是手腕被歹徒抓住，「新北婦幼警察隊」女警則提醒，千萬不要因為緊張就一直往後扯；正確的做法為，從虎口的地方直接往後轉，應該就可以順利掙脫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
▲從虎口的地方直接往後轉就可以掙脫。（圖／翻攝白癡公主YT）
▲手腕如果被抓住，可以從虎口的地方往後轉就能掙脫。（圖／翻攝白癡公主YT）

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