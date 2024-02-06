網紅陳沂路邊遭襲擊！白癡公主分享「1分鐘實用防身術」女警教學

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🟡被從背後環抱時→狠踩腳掌
如果被歹徒從背後環抱，可以直接用力往歹徒的腳掌踩下，若腳上還穿著高跟鞋，攻擊力會更強，同時也可以直接攻擊「脛骨」。復健科醫師侯鐘堡之前曾公開解釋，脛骨是在小腿上一根很特別的骨頭，幾乎沒有任何肌肉的保護，在脛骨的表面，只有薄薄的一層皮膚，而皮膚下面就是骨頭，中間完全沒有任何脂肪或肌肉，加上它是屬於長骨，踢脛骨中間的地方，槓桿效應會特別強，所以也會超級痛。
另外，如果被歹徒抱得很緊，不太容易掙脫的話，「新北婦幼警察隊」女警則建議可以盡量嘗試「左右橫移」，在兩人間製造出好活動的空間，之後再趁勢攻擊壞人弱處。
🟡頭髮被抓時→按住對方手並轉身
女性的長髮很容易成為壞人攻擊的目標，如果被抓住頭髮的話，女性該如何反制掙脫？「新北婦幼警察隊」女警建議，直接按住對方的手之後扭轉、轉身，再用腳攻擊對方弱點。
🟡手腕被抓住時→往虎口處反轉掙脫
而要是手腕被歹徒抓住，「新北婦幼警察隊」女警則提醒，千萬不要因為緊張就一直往後扯；正確的做法為，從虎口的地方直接往後轉，應該就可以順利掙脫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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