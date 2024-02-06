永豐金、國泰證券春節交易不打烊　華南永昌加碼抽Apple Watch

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此外，台灣春節期間，美國有一連串經濟數據將公布，如ISM製造業指數、2月13日的CPI、2月14日零售銷售數據等，會影響聯準會的降息預期數據，另有公司在此段期間仍陸續公布財報，投資人可密切關注相關資訊。
農曆春節期間，台股、港股等市場休市，國泰證券小額債券(電子交易)在春節期間持續提供交易服務，但當地例假日除外。另海外複委託交易方面，美股除了2月10日、11日外，其餘交易日皆正常服務，港股部分2/9僅交易到中午12點10分，2/10到2/13休市，預計2/14恢復交易，過年期間的國外期貨交易、小額債券(電子交易)也將正常服務。
華南永昌綜合證券除了春節海外交易不打烊外，舉辦過年加碼期間交易抽獎活動，即日起到3/31間，活動期間累積成交金額每滿等值新台幣100萬元，送7-11實體商品卡100元，可累計以此類推。若2/6到2/14間交易每滿等值新台幣50萬元，可獲得1次抽獎機會，可累計以此類推，有機會抽中APPLE WATCH Series 9、共計5名。若活動期間滿等值新台幣1000萬元，且達到交易金額前60名新戶早鳥者，送新光三越實體禮券5000元，滿1億元送萬元住宿券，皆不累贈，每個身分證字號限領一次。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。