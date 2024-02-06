Vision Pro之亂上演！科技喪屍滿街跑　外媒：蘋果不會喜歡這景象

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根據《BusinessInsider》報導，戴著Vision Pro的人們出現在健身房、地鐵和街道上，這樣的景象讓人想到《黑鏡》或《辛普森家庭》，也有人想到科幻電影《頭號玩家》。
不過，報導指出，現在許多戴著Vision Pro到處跑的人，根本只是為了拍成短影音在社群網路上吸引觀看，因為實際上Vision Pro是設計成不能邊走邊用，使用者必須停下來，才能完整地使用所有Apps的功能。而且，加上電池後整台Vision Pro的重量超過一公斤，在長時間配戴後絕對稱不上舒適。
還有駕駛一邊開特斯拉Cybertruck、一邊戴著Vision Pro，影片在網路瘋傳，美國交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）不得不出聲警告，提醒駕駛員應時刻注意路況。蘋果公司也呼籲，駕駛車輛時不能使用Vision Pro。
《BusinessInsider》報導指出，目前人們在公共場合中使用Vision Pro的景象，恐怕並非蘋果所樂見。事實上，幾乎每一張蘋果官方的Vision Pro宣傳圖中，使用者都是在私人，或至少半私人場合中配戴Vision Pro，但顯然在社群網路上，大家更熱衷於盡可能在更多人面前展示自己使用Vision Pro的模樣。
報導提到另一款已經慘敗的頭戴式科技裝置Google Glass，Google Glass甫上市時，一些科技部落客也曾嘗鮮戴著Google Glass出門，但最終大眾覺得「把電腦戴在頭上」很怪異，根本不酷。
所以到最後，Vision Pro會成為下一個Airpods或是下一個Google Glass？報導認為關鍵在於Vision Pro的價格以及重量，如果能變得足夠便宜足夠輕，或許蘋果就能再次掀起流行，反之，那麼這世界永遠不缺另一個短命的科技新品。