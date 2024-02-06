插畫家起薪4萬「可以睡到自然醒」！Cheap曝徵才條件 萬人讚佛心
知名網紅Cheap過去以幽默口吻搭配遊戲畫面講解歷史，在YouTube上斬獲百萬粉絲，平時他也對交通議題相當關注，近年來頻道影片更常以可愛的插圖建立起新風格。近期Cheap也在臉書公開徵才，要找新的插畫家，待遇起薪4萬，還可以睡到自然醒，詳細徵才條件曝光，也讓大批網友直呼佛心。
記者潘毅／綜合報導
Cheap昨（5）日在臉書上發文表示，目前要找一位新的插畫家，主要風格與現在相似，要走可愛、搞笑、簡單路線，而且要能大量作圖，每個工作日能畫15~20張，「但越後面你會越輕鬆，因為圖會重複使用，如邱吉爾以前畫過了，就改個動作而已」。
Cheap也公開薪資待遇部分，首先這職位起薪為4萬起，而且全SOHO，「睡到自然醒、不用通勤、不用看到老闆，你每年只會看到我一次，就是尾牙」，至於插畫家要住哪裡都可以，「我們每3~4天開一次會，我會一張張跟你說要怎麼畫，然後其他就是你自己的時間，你自由運用，準時交件就好」，Cheap也坦言，自己不是好老闆，只是工作型態就這樣，因為我也不想實體見面。
徵才待遇曝光後，卻意外吸引超過1萬名網友驚呼：「這樣對自由接案的人來說很讚欸」、「睡到自然醒，應該是所有人夢寐以求的條件」、「好想要這樣的老闆」、「根本佛系老闆」。