14實體癌、5血液腫瘤健保給付NGS！最高給付3萬點　最快5月上路

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📍14實體癌、5血液腫瘤NGS納健保
NGS檢驗主要用途有3種，包括「用於診斷、治療計畫選擇」、「用於對應、選擇治療用藥，如標靶藥物等」、「用於治療預後預測，如病程進展速度、藥物產生抗藥性風險等」。
石崇良表示，今日健保署召開專家會議討論，已把NGS給付定案，考量NGS在各癌別檢驗中扮演的角色不同，將腫瘤分為「實體癌」、「血液腫瘤」兩種，其中NGS對於實體癌主要是用於「對應有沒有藥物治療」、對血液腫瘤則是「決定是否骨髓移植，或對應治療計畫」。
對於這次納入給付的癌別，石崇良指出，總計有14種實體癌、5大類血液腫瘤。
實體癌包括非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌／輸卵管癌／原發性腹膜癌、大腸直腸癌、攝護腺癌、泌尿道上皮癌、肝內膽管癌、黑色素瘤、腸胃道間質瘤、甲狀腺癌、甲狀腺髓質癌、胰臟癌、NTRK基因融合實體腫瘤、胃癌。
血液腫瘤則包括急性骨髓性白血病（AML）、骨髓分化不良症候群（MDS）、急性淋巴芽細胞白血病（B-ALL）、B細胞淋巴癌（BCL）、T/NK细胞血癌與淋巴癌（NKTL）。
📍3種套組、定額給付
石崇良表示，給付規則依據癌別，分別訂有檢測時機、建議檢測基因數等，且建議檢驗的必要基因都不超過50個，不過考量檢測方法眾多、成本各不相同，依據實際檢驗的基因數多寡可能影響費用，討論後決定採行「定額給付」，並分為3種套組如下：
1. BRCA1/2（健保給付1萬點）
2. 小套組，100個基因以下檢測（健保給付2萬點）
3. 大套組，100個基因以上檢測（健保給付3萬點）
針對給付規範，石崇良進一步指出，健保依據不同的套組提供定額給付，不足的部分則由醫院依據成本、位點多寡等訂定差額，但須報地方衛生局許可後方可收取，以大套組為例，若實際費用需要5到6萬元，健保可給付3萬點，其餘差額3到4萬元，則由病人自行支付。
📍預算規模約9億、最快5月上路
石崇良指出，這次NGS納入健保給付適用癌別中，實體癌每年新發人數約2.5萬人，健保預算規模為一年7到8億，血液腫瘤每年新發人數則為6000人，預算規模約一年1億，總計預算增加9億左右。
對於上路時程，石崇良表示，今日的專家會議取得初步結論，依照程序，會在3月份提交共擬會議討論，後進行預告程序，最快5月可開始給付。