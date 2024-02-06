雲林家庭主婦刮中百萬後低調離開 忍到隔天才衝彩券行報喜
買彩券刮中大獎，你會低調還是馬上分享喜悅？台灣彩券公司就透露，雲林縣就有一位年輕家庭主婦買了花1000元買了1張「1200萬大吉利」，當場刮完後就把彩券帶走離開，竟忍到隔天早上才拿著彩券，衝到彩券行詢問中大獎要去哪裡領，離開時還不忘摸了摸店裡供奉的彌勒佛及財神爺，希望能繼續為她帶來好運。
記者顏真真／台北報導
被刮出百萬大獎的是位在雲林縣斗南鎮的「錢賀中公益彩券」。根據彩券行代理人李小姐轉述，店裡供奉一尊彌勒佛和財神爺，要讓客人買彩券時順手摸一摸神像，除了招財、好運，也希望店裡可以刮出大獎。
這次幸運刮中刮刮樂「1200萬大吉利」100萬元是位年輕的家庭主婦，平常只要經過彩券行都會到店裡試試手氣，習慣先看櫃檯裡面擺放的刮刮樂後隨意挑選，當天挑了一張1000元的刮刮樂刮完後就把彩券帶走離開。
沒想到，這名家庭主婦隔天早上就拿著彩券來店裡，還詢問中了大獎要去哪裡領獎。代理人李小姐說，這位幸運兒很低調，刮中百萬大獎的當下因店裡人很多不好意思拿給店員確認，隔天早上才趁著人較少時來請店員確認，，離開時還不忘摸了摸店裡供奉的彌勒佛及財神爺，希望能繼續為她帶來好運。