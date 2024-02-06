7個月來新低！1月CPI年增1.79%低於通膨警戒線 但食物類漲幅仍大
主計總處今（6）日公布1月消費者物價指數（CPI），較去年同月相比年增率1.79%，但與上月相比降了0.91個百分點，且降到通膨警戒線2%以下，也是自去（2023）年7月以來、7個月來新低紀錄。主計總處表示，食物價格、房租持續上漲，但去年1月就過春節，所以基數較高，因此今年1月年增率大降，但扣除春節因素，年增率為2.4%，物價壓力趨緩，但對民眾來說仍相當有感。
記者魏妤庭／台北報導
主計總處指出，1月CPI較去年同月漲1.79%，主要是水果、肉類、外食費等食物價格上漲，加上房租、個人隨身用品、醫療費用價格調升，因去年春節落在1月，因此在個人照顧服務費及娛樂服務基數較高。但蔬菜、通訊設備、家庭耐久設備等價格下跌，則抵銷了部分漲幅。倘若扣除蔬菜水果，漲幅約1.58%，再剔除能源後的總指數（核心CPI）則是漲1.64%。
若與上月相比，主計總處表示，1月CPI與上月持平，主因水產品、水果、醫療費用調漲，與盛產跌價、冬季服飾優惠促銷交互影響所致。其中，衣著類因冬季服飾優惠促銷，下跌2.07%，醫療保健類因醫療費用調漲而上漲0.40%，雜項類則是檳榔價格上漲及個人照顧服務費調漲所致，上漲0.38%。交通及通訊類則受到運輸費及交通工具分別上漲0.94%及0.5%影響，整體漲幅約0.31%，但油料費下跌0.86抵銷部分漲幅。
值得注意的是，在食物、醫療保健、衣著、居住、交通及通訊、雜項等7大類中，食物類漲幅最大，達到4.10%，主要是水果上漲20.86%，而肉類因為飼養本仍高，漲5.36%，加以調理食品、外食費、穀類及製品各漲4%左右，惟蔬菜因近期天候穩定，供給充裕，價格下跌14.54%，抵銷部分漲幅。