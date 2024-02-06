暖心企業麗明營造 捐贈1000包拌麵為勵志中學師生打氣
迎接春節假期不忘做公益！台中市麗明營造繼去年為勵志中學打造「夢想學院」實習工場後，董事長吳春山今日偕同立富實業總經理彭國政，一起前往彰化勵志中學捐贈1000包乾拌麵，為500名無法回家團團的師生加菜外，也允諾實習工場不足的350萬元工程款，全數由麗明營造吸收，希望師生不再為錢煩惱，開心過好年。
記者金武鳯/綜合報導
「法務部矯正署勵志中學」成立於1956年，原稱「台灣省立彰化少年感化院」，該校成立最主要目的，就是收容經各地方法院依據少年事件處理法裁定，執行感化教育之未滿18歲之男女少年。2022年底，麗明營造吳春山董事長在帝寶車燈創辦人許敘銘引薦下，認識勵志中學林家如校長，得知林校長是一位勇於任事的女博士，她原是國姓國中校長，自願請調到這所特殊學校服務。
吳春山表示，林校長為了讓這些青年學生學得一技之長，想打造一所「夢想學院」實習工場。但因勵志中學屬於公立學校，要編列和爭取預算流程繁雜困難且曠日廢時，他和許敘銘創辦人決定先做再說，讓林校長為這些學生將來打算的夢想能夠早日實現！
終於，「勵志夢想學院」順利於2023年5月6日在法務部蔡清祥部長、各界長官、長期關心該校的企業界人士和學生家長見證下落成啟用，現有製茶、咖啡、餐飲、烘焙等課程，目的是讓學生學習一技之長，順利銜接未來就學與就業。
農曆春節即將到來，吳春山董事長為了給500名無法返家師生加菜，今日前往勵志中學捐贈1000包其轉投資生產的春拌麵外，還贈送他出版的第七本新書《一本初衷向前行》500本，讓學生能透過書中文字感受外界的動向與趨勢。
吳董事長更向林校長表示，興建「勵志夢想學院」的經費，扣除帝寶車燈、宇隆科技、台灣柏釧公司、昆兆益精密及麗明營造捐贈的工程款，仍不足的350萬元，全數由麗明營造吸收，歲末年終的這股暖流，希望校方不用再煩惱這筆款項，與師生們開心過好年。