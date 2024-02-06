英國國王查爾斯三世罹癌　外媒盤點若「病重」將由誰代理王室職務

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根據《CNN》報導，英國國王因病暫時無法履行全部職責時，可將王室職務妥託給國務顧問，目前英國王室的國務顧問名單包括卡蜜拉女王（Queen Camilla）、威廉王子（William, Prince of Wales）、哈利王子（Prince Harry）、安妮公主（Anne, Princess Royal）、安德魯王子（Prince Andrew, Duke of York）、愛德華王子（Prince Edward, Duke of Edinburgh）以及碧翠絲郡主（Princess Beatrice）。
如果查爾斯三世病情嚴重到完全無法履行其憲法職責，則按規定可以由攝政王代掌國王的權力，攝政王由王位繼承下一順位的人擔任，也就是威廉王子。
《SkyNews》指出，國務顧問名單雖有7人，但與王室不合且定居在美國的哈利王子，不太可能被賦予代理王室責任的任務，爭議纏身的安德魯王子也不是合適的人選，而查爾斯三世的姪女碧翠絲郡主從未真正挑起王室活動的重任，所以最有可能代理的還是卡蜜拉女王以及威廉王子，再之後就是安妮公主和愛德華王子。
《每日郵報》報導則指出，查爾斯三世與國王的醫師團隊非常正面看待病情，王室的幕僚們認為，查爾斯三世的健康狀況不需要任命國務顧問來代行王室職務。