龍年博好運 四張犁三官堂辦擲筊杯賽首獎汽車一輛

建廟已有188年的台中市北屯區四張犁三官堂，是地方信仰中心，香火鼎盛。為迎接龍年春節，將於10日（大年初一）起舉辦「四張犁三官堂盃擲筊杯大賽」，首獎價值72.5萬的TOYOTA汽車一輛，還有現金18萬元獎金，歡迎信眾春節年假到三官堂走春博好運，幸運的可以將新車開回家。
記者金武鳯/台中報導
三官堂奉祠三官大帝：天官堯「天官賜福」、地官舜「地官赦罪」、水官禹「水官解厄」，是地方三個里的信仰中心，近年來超過六成的信眾來自外地，香火鼎盛。三官堂今天宣布，農曆大年初一至初九將舉辦擲筊杯大賽，活動期間只要安放本年度光明燈，以及添香油錢達1000元者，即可兌換擲筊券1張，參加擲筊杯大賽。三官堂邀請信眾一起到三官堂‧添油香‧抽好車‧拚好運 。
三官堂擲筊杯大賽，初賽日期：農曆正月初一至正月初九，每天上午9時至下午4:30分，規則是每張券有一次擲筊杯機會，單次達三次聖杯，立即由工作人員登錄姓名身份字號，造冊進入決賽。決賽訂於農曆正月初九下午5時舉行，最高杯者為頭獎，可獲得汽車一輛，其餘為現金獎。
三官堂特別捐出210張擲杯券，提供給北屯區42里辦公室，邀請弱勢家庭參加擲筊杯大賽，拚好運，把大獎帶回家，福澤鄉里，同時將三官大帝兼愛天下的精神，散播給所有信眾。
在董事長陳瑞昌領隊下，三官堂熱心公益，每月辦理捐血活動，還有弱勢家庭獎學金補助、每年舉辦3次普渡活動，整合各界團體募集的普渡愛心物資裝箱，分送給弱勢團體及獨居老人，以實際行動關懷弱勢與清寒獨居老人。陳瑞昌表示，希望這些承載各界愛心的物資，能帶給他們溫暖，也讓他們過個好年。