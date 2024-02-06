一片歌手撞臉李棟旭！帥到和周慧敏拍MV 催淚金曲「KTV一定點」
一片歌手的作品就像時光膠囊，多年後開啟，乘載的記憶總能輕易觸動樂迷的心，來自馬來西亞的陳立強外型帥氣、瀟灑，眉宇間有韓星李棟旭的神韻，曾經被選為周慧敏MV男主角，後來踏入歌壇，不過當年發完一張專輯便銷聲匿跡，而由黃國倫作嫁的主打歌傳唱近30年，5、6年級網友直呼：「去KTV必唱」、「怎麼會沒有紅？」
記者楊穎軒／綜合報導
陳立強1993年在歌曲〈盡在不言中〉MV演周慧敏的男朋友，深邃側臉輪廓和衣架子身材驚鴻一瞥，雖然只有幾秒鏡頭卻已經備受關注，2年後，會寫詞作曲的陳立強加盟福茂唱片，發行國語專輯〈我愛你勝過這世界〉，同名主打歌搭配寇世勳、鄭裕玲主演的八點檔《愛在他鄉》片尾曲暴紅，接著再推出第二主打〈你是我的〉，從當年同期新人中脫穎而出。
然而，陳立強的音樂走紅，知名度沒有跟著打開，第二張專輯也就沒有下文，作曲的黃國倫2005年還把〈我愛你勝過這世界〉給邰正宵唱，據悉，陳立強後來淡出演藝圈，回家鄉經營海鮮餐廳「金葉鄉村炒魚館」，至今仍吸引不少樂迷慕名前往消費。
近日有網友在臉書社團《報時光｜老派收藏》提及陳立強，勾起不少人年輕時的回憶，「我愛你勝過這世界」、「現在還在聽」、「那時夜市卡帶一片30（元）」、「歌紅人不紅」，也有網友在MV下留言：「怎麼那麼好聽」、「好幸運有收藏到這張專輯」、「記憶湧上，淚眼汪汪」、「馬來西亞的驕傲」！
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