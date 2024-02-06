《請回答1988》惠利爆接「19禁GL劇」！禁忌題材公司透露：討論中
南韓女星惠利以女團Girl's Day出道，後來憑著《請回答1988》獲得高人氣，成功轉戰戲劇圈，她所主演的電影《Victory》即將在今年上映，日前也才剛宣布參演電影《熱帶夜》，同時還有Netflix的智能綜藝《神秘搜查團》，行程非常滿。沒想到，今（6）日突然傳出她將接下女女戀GL（Girls' Love）劇《善意的競爭（Friendly Competition）》女主角，對此，她的經紀公司證實「正在積極的討論中」。
記者張芸婷／綜合報導
改編自同名漫畫的百合劇《善意的競爭》，劇情圍繞在閨蜜女主角J（제이）與瑟琪（슬기）之間的故事，由於原著劇情中，涉及校園霸凌、自殘、藥物、DIY等大尺度內容，目前已被列為19禁（韓國限制級為19歲以上才能觀看）。而針對惠利是否出演一事，經紀公司表示「正在積極的討論中」。
消息曝光後，很快引起熱烈關注，由於這不僅是惠利在2022年結束戲劇《以一擋百執事》後的作品，女同性戀及19禁的禁忌題材更讓許多粉絲好奇，紛紛表示「居然是19禁」、「惠利穿校服的話，感覺蠻適合的」、「好好奇她要怎麼演，不知道會改編的怎麼樣」、「已經開始期待了」。
但也有部分評論遲疑「這種題材有必要翻拍嗎？」、「惠利真的演得出來嗎？」、「講的是10幾歲的故事，但不是19禁嗎？」、「除了好看的臉外，感覺跟惠利的形象不太搭」反應十分兩極。
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