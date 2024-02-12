曾赴新幾內亞出任務！美女防疫醫師林稜曝真心話

我是廣告 請繼續往下閱讀
「小時候我對無國界醫師其實有種嚮往，覺得去偏遠的地方、幫助有困難的人，是很浪漫的事。」林稜說，她本身對於公共事務、社會議題就有興趣，所以在住院醫師專科訓練結束、處於選擇工作的叉路口時，她毅然投出履歷、爭取防疫醫師的工作。
不過，林稜說，最一開始她所想像的防疫醫師工作內容，不外乎疫情調查、政策制定、開國際會議、國際交流等這些，沒想到培訓時還要參加跟人類學、動物學相關的課程與會議，因為這些內容都與流行病調查、公衛概念等息息相關。
林稜舉例，她曾經被派往新幾內亞、協助進行流行病控制，但那次經驗中他也發現，不能把台灣的作法直接打包、完全複製到另一個國家、地區上，而是要「客製化」的制定對策；即使應對的是同一個疾病，因為每個地方的風土人情不同、需要克服的問題也不一樣，需要深入調查才能理解。
此外，林稜也分享近期參與台南登革熱應變工作隊的任務經驗，笑說「很為難」。她提到，當時要一直走路，挨家挨戶的到處翻找病媒蚊孳生源，別人家的水盆、天溝、水溝全都看過，一個地方都漏不得，但有時候會被民眾覺得「擾民」。
但林稜強調，有時候衛生局跟公務人員想幫大家做事，居民覺得生活被打擾、心裡難免產生不快，這時防疫醫師身在第一線很重要的責任就是要與民眾溝通，只要把話講清楚、好好的解釋，兩邊就不會有誤會，對於疾病防治也更加有利。