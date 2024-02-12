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曾赴新幾內亞出任務！美女防疫醫師林稜曝真心話

▲衛福部防疫醫師林稜不只容貌俏麗，在記者會中也是專業架勢十足。（圖／疾管署提供）
▲衛福部防疫醫師林稜不只容貌俏麗，在記者會中也是專業架勢十足。（圖／疾管署提供）

記者林志怡／台北報導

衛福部疾管署例行記者會上、總會有一位「防疫醫師」進行個案說明，其中外型亮眼的林稜口條清晰、第一次登場就引起關注。林稜接受媒體訪問時，也揭露自己作為防疫醫師的「神秘任務」。她強調，防疫醫師最需要注意的是「不能同一個病，在每個地方都用同一套做法，要客製化的制定對策」，在執行任務、協助其他國家防疫是如此，對台灣各地區的防疫也是如此。

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疾管署新進防疫醫師林稜是小兒感染科出身，曾在醫院接受完整的住院醫師訓練，因為聽說有畢業學長姐在做防疫醫師，因此在跟學長姐、老師討論生涯規劃時，特別多問了幾句，而新冠肺炎疫情間、值班時幫確診的媽媽接生，讓她更想在防疫議題上盡一份心力。

「小時候我對無國界醫師其實有種嚮往，覺得去偏遠的地方、幫助有困難的人，是很浪漫的事。」林稜說，她本身對於公共事務、社會議題就有興趣，所以在住院醫師專科訓練結束、處於選擇工作的叉路口時，她毅然投出履歷、爭取防疫醫師的工作。

▲防疫醫師林稜私底下相當親切，笑起來特別有鄰家氣息。（圖／記者林志怡攝）
▲防疫醫師林稜私底下相當親切，笑起來特別有鄰家氣息。（圖／記者林志怡攝）
不過，林稜說，最一開始她所想像的防疫醫師工作內容，不外乎疫情調查、政策制定、開國際會議、國際交流等這些，沒想到培訓時還要參加跟人類學、動物學相關的課程與會議，因為這些內容都與流行病調查、公衛概念等息息相關。

林稜舉例，她曾經被派往新幾內亞、協助進行流行病控制，但那次經驗中他也發現，不能把台灣的作法直接打包、完全複製到另一個國家、地區上，而是要「客製化」的制定對策；即使應對的是同一個疾病，因為每個地方的風土人情不同、需要克服的問題也不一樣，需要深入調查才能理解。

此外，林稜也分享近期參與台南登革熱應變工作隊的任務經驗，笑說「很為難」。她提到，當時要一直走路，挨家挨戶的到處翻找病媒蚊孳生源，別人家的水盆、天溝、水溝全都看過，一個地方都漏不得，但有時候會被民眾覺得「擾民」。

但林稜強調，有時候衛生局跟公務人員想幫大家做事，居民覺得生活被打擾、心裡難免產生不快，這時防疫醫師身在第一線很重要的責任就是要與民眾溝通，只要把話講清楚、好好的解釋，兩邊就不會有誤會，對於疾病防治也更加有利。

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