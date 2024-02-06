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哈士奇練100％閃巴掌技能！完美躲避奇襲　爸氣到笑：7年只會這個

▲哈士奇小胖有個超強技能，就是可以用光速完美閃躲耳光，且根本已經強到變本能反應的程度。（圖／翻攝自微博）
▲哈士奇小胖有個超強技能，就是可以用光速完美閃躲耳光，且根本已經強到變本能反應的程度。（圖／翻攝自微博）

記者賴禹妡／綜合報導

光速閃過攻擊！中國一名飼主分享，家中7歲哈士奇有個超強技能，就是可以用光速完美閃躲耳光，且根本已經強到變本能反應的程度，讓他忍不住笑喊：「7年來什麼都沒學會，就只學會了躲巴掌！」

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一名飼主在微博分享，家裡養了一隻7歲哈士奇名叫「小胖」，小胖過去時常因護食習慣被責罰，沒想到竟因此練就了超強的「閃躲耳光」技能，只要看到飼主的手伸過來，就能立刻反應並別開臉頰，完美閃過任何攻擊。

▲哈士奇練成「100％閃躲巴掌」飼主隨時突襲都能完美迴避：7年來只學會這件事（圖／翻攝自微博）
▲小胖過去時常因護食習慣被責罰，沒想到竟因此練就了超強的「閃躲耳光」技能。（圖／翻攝自微博）
小胖的「閃躲耳光」技能，甚至強到像本能反應，即使飼主在與二哈哥哥「白菜」說話時，眼睛沒在看小胖，突然對小胖發動奇襲，小胖還是能反射性躲避。但因白菜從小就沒有護食習慣，很少被主人教訓，因此並沒有練就「閃躲耳光」技能，被責罰時完全反應不過來。

▲哈士奇練成「100％閃躲巴掌」飼主隨時突襲都能完美迴避：7年來只學會這件事（圖／翻攝自微博）
▲白菜從小就沒有護食習慣，很少被主人教訓，因此並沒有練就「閃躲耳光」技能，被責罰時完全反應不過來。（圖／翻攝自微博）
飼主笑著說，小胖這7年來什麼都沒學會，就只學會如何光速閃躲耳光。雖然對又傻又白目的小胖感到無奈，但飼主仍感性地說道，如果小胖下輩子還願意來到爸爸身邊，記得嘴巴長短一點。

影片曝光後，許多網友都對小胖的耳光感應覺得非常吃驚，紛紛留言「這麼胖的二哈居然如此靈敏」、「迴避率100％」、「會這個技能其實就夠了」。

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