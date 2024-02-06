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《誰殺了她》李銘順根本鬼父！斗內女兒成人直播　温昇豪：完蛋了

▲《誰殺了她》李銘順（後）演變態父，付費看宣萱女兒成人直播。（圖／MyVideo提供）
▲《誰殺了她》李銘順（後）演變態父，付費看宣萱女兒成人直播。（圖／MyVideo提供）

記者羅凌筠／綜合報導

MyVideo戲劇《誰殺了她》，講述女高生身亡且遭肢解，母親宣萱決定找出連環殺手，卻挖出乖巧女兒是脫衣直播主的真相，課金收看的竟然是自己老公李銘順！日前宣萱、李銘順與温昇豪等人參加海外記者會，聊到在電腦面前看女兒色情直播的DIY戲，李銘順透露當初只是想回家鄉拍戲而接演，「我是第1次在新加坡拍這樣的戲。」坦言角色黑暗不好詮釋，旁邊的温昇豪認同說：「他完蛋了，他怎麼敢接？」

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▲温昇豪在《誰殺了她》飾演牧師。（圖／MyVideo提供）
▲温昇豪在《誰殺了她》飾演牧師。（圖／MyVideo提供）
李銘順與宣萱首次演夫妻，他透露拍戲會買好吃的安撫她，話鋒一轉突脫口，「這女的很難搞」，下一秒才解釋是指角色難搞，在劇中夫妻倆一天到晚都在吵架，「真實的不會，現實非常好搞。」

▲宣萱在《誰殺了她》從受害者家屬變成加害人。（圖／翻攝自MyVideo）
▲宣萱在《誰殺了她》從受害者家屬變成加害人。（圖／翻攝自MyVideo）
宣萱回憶和李銘順合作感到開心，「他經常都是一個鏡頭就OK了，他會把我帶進去（劇情裡），對手對我來講真的很重要。」因為她在劇中不是崩潰痛哭，就是神情凝重，宣萱笑稱，「從沒在一部劇中哭成這樣！」

宣萱坦言剛接到劇本很擔心演不好，因為沒有當過媽媽，怕無法代入，朋友建議她想像自己狗狗貓貓被殺了會怎樣？李銘順聽了對飾演她兒子的新加坡演員張值豪說，「原來你那兩三個月就是一條狗！」妙語如珠引發全場爆笑。《誰殺了她》每周六於MyVideo跟播中。

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