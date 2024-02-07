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巷仔內／陳沂淚問司法能保護人民嗎？從失衡的人權天秤論司法改革

▲陳沂在記者會當中和媽媽相擁，痛哭失聲（圖／記者陳明中攝影，2024.02.06）
▲陳沂在記者會當中和媽媽相擁，痛哭失聲（圖／記者陳明中攝影，2024.02.06）

記者潘千詩／特稿

講話辛辣的「網紅」陳沂在Toyz被打後曾公開表示「反對以暴制暴」，還喊「難道下個被打的是我」，沒想到十幾天後真遭陌生人當街毆打，嚇到開記者會質疑司法真能保護人民嗎？事實上，我國法學教育效法國際潮流，高舉「人權至上」的旗幟，其基本概念是人與生俱來的基本權利和自由，但自由被濫用或惡意解讀，就會變成「我為什麼不可以」，一旦天秤失衡，社會安全網也只是淪為口號而已。

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陳沂5日下午在市區街頭遭陌生人毆打，動手的黃姓嫌犯被捕後辯稱，他認錯人了，訊後以5萬元交保。

但陳沂認為對方是「預謀」犯案，因黃嫌有先跟她確認是陳沂，再假裝要跟她合照，下秒就拿手機重擊她頭部；案發後，陳沂嚇到躲進旁邊消防局，之後驗傷提告，並在國民黨立委陪同下舉行記者會譴責暴力。

陳沂同時也質疑「司法真的能夠保護人民嗎？政府真的能夠保護人民嗎？」如果都不行，台灣人民不就活在恐懼當中。

從館長遭槍擊，到多位網紅被打、17歲少年持槍掃射，黑幫生日有不少年輕人打卡慶祝、殺人放火，詐騙橫行等刑案，都能看到警方努力查緝的身影，可惜最後都是「高高舉起、輕輕放下」的結局，因為案件一旦進入司法實務，每個環節處處講求被告的人權，包含一開始的強制處分，再來是法院宣判，最後是入監到出獄。

有沒有發現「打擊犯罪」本來就牴觸「人權」。當你我享有完全自由的同時，也應具有「願意自我節制」的自由，但願意自我節制對人類而言何其困難，因此人類社會才需要政府與執法者，俗語說「法律是道德的最低標準」，一旦原則破了，想像一下，我們可以互相、任意地侵犯他人，政府還幫我們找藉口開脫，這有多可怕啊！

講求人權有其必要性，但司法體系對於「人權」的天秤失衡，已經換來人民不信任司法的後果，私刑正義越來越氾濫，進入惡性循環，政府高喊司法改革，但觀念不變，即便引入國民法官，改革效果恐怕也有限，我國司法體系終將慢慢瓦解。

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