巷仔內／陳沂淚問司法能保護人民嗎？從失衡的人權天秤論司法改革

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但陳沂認為對方是「預謀」犯案，因黃嫌有先跟她確認是陳沂，再假裝要跟她合照，下秒就拿手機重擊她頭部；案發後，陳沂嚇到躲進旁邊消防局，之後驗傷提告，並在國民黨立委陪同下舉行記者會譴責暴力。
陳沂同時也質疑「司法真的能夠保護人民嗎？政府真的能夠保護人民嗎？」如果都不行，台灣人民不就活在恐懼當中。
從館長遭槍擊，到多位網紅被打、17歲少年持槍掃射，黑幫生日有不少年輕人打卡慶祝、殺人放火，詐騙橫行等刑案，都能看到警方努力查緝的身影，可惜最後都是「高高舉起、輕輕放下」的結局，因為案件一旦進入司法實務，每個環節處處講求被告的人權，包含一開始的強制處分，再來是法院宣判，最後是入監到出獄。
有沒有發現「打擊犯罪」本來就牴觸「人權」。當你我享有完全自由的同時，也應具有「願意自我節制」的自由，但願意自我節制對人類而言何其困難，因此人類社會才需要政府與執法者，俗語說「法律是道德的最低標準」，一旦原則破了，想像一下，我們可以互相、任意地侵犯他人，政府還幫我們找藉口開脫，這有多可怕啊！
講求人權有其必要性，但司法體系對於「人權」的天秤失衡，已經換來人民不信任司法的後果，私刑正義越來越氾濫，進入惡性循環，政府高喊司法改革，但觀念不變，即便引入國民法官，改革效果恐怕也有限，我國司法體系終將慢慢瓦解。
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