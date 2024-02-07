不只櫻桃799！家樂福過年隱藏優惠「整單送10%現金」　小白單別丟

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家樂福近期因應過年，推出櫻桃只賣799元，被網友拿來和好市多相比，直言一樣是2.5公斤的智利櫻桃，為何好市多賣1999元，但家樂福只賣799元，雖然有內行人指出，「不同的運送方式，是決定價差的關鍵」，但仍讓不少人對「好市多會員制可獲更好待遇」的印象大打折扣。
事實上，家樂福不時也有推出「會員專屬」優惠活動，為迎接龍年，家樂福從1月中旬起連續4個周末推出消費滿額活動，年前最後一波優惠期間是2月5日到2月8日（小年夜），量販店與線上購物單筆消費滿2000元，即獲10%現金回饋，超市、家速配單筆消費滿888元，同樣享9折優惠。
記者昨（6）晚在家樂福淡新店實測，單筆消費4353元，果真獲「435元現金折價券」，且因消費內含1713元年菜，再獲「年菜消費滿1500元送100元折價券」，總計獲得「535元現金折價券」，不無小補，回饋很有感。
家樂福除夕營業時間：到下午5點
不過，兩張現金折價券都有限定使用期限，10%回饋折價券限2/10~2/29使用，100元年菜回饋則是2/14~4/10。而家樂福過年期間營業時間有所調整，除夕當天只營業到下午5點，初一上午10點才開門，初二則恢復正常營業時間。
家樂福提醒，現金折價券一次限用一張，且不適用會員換購活動商品、菸類、酒類商品(葡萄酒除外)、藥局藥品、防疫專用酒精、嬰幼兒奶粉與配方食品、台北市/新北市之專用垃圾袋/兩用袋、家樂福量販商品提貨券、儲值禮物卡等，也不能用在美食街、商店街消費。
漢堡王、星巴克、50嵐、UNIQLO都有隱藏優惠
此外，YouTuber「蔡阿嘎」也曾分享80％台灣人都不知道的「連鎖品牌隱藏優惠」，包含漢堡王10點半前在販售早餐分店享「內用早餐無限續咖啡」、星巴克同人在同門市憑同時段消費發票享「第二杯7折」、50嵐「45元以上飲品加料免錢」，以及下載UNIQLO APP並加入會員，享「免費商品體驗」，有機會抽到免費的衣服。