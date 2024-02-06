周星馳NFT「Nobody」開賣！一晚狂漲5倍 粉絲嗨喊：星爺來派錢
香港「喜劇天王」星爺周星馳跨界加密幣市場，2月4日開賣NFT（Non-fungible Token，非同質化代幣項目）Nobody，挾帶星爺高人氣交易量一夜狂飆，NFT「Nobody」開賣隔日價格更狂漲5倍，每張要價0.98$ETH（約新台幣71234元），令粉絲們直呼星爺是來派錢的。。
記者黃雅琪／綜合報導
星爺先前在Instagram宣布名為「Nobody」的Web3計畫，引起外界大量關注！2月4日晚間8點開始空投（Airdrop，以免費形式發放的獎勵）NFT「Nobody」，以混合投標及白名單（優先購買NFT名單）方式發售，當晚交易量快速上升，隔日每張NFT「Nobody」更漲價5倍到0.98$ETH（約新台幣71234元）。
除了跨足加密幣市場，星爺也帶來開拍全新短劇《九五二七》的好消息，他日前在Instagram限時動態公布短劇《九五二七》海報，透露該劇發起人為周星馳，並與抖音合作出品，令大批影迷相當期待。
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