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公務員不再搶破頭！高普考人數「十年間腰斬」　走下神壇原因曝光

▲被譽為「鐵飯碗」的公務員來說，多數人一待就是到退休。不過就有民眾發現，去年高考、普考的報考人數，相較10年前竟少了一半以上。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲被譽為「鐵飯碗」的公務員來說，多數人一待就是到退休。不過就有民眾發現，去年高考、普考的報考人數，相較10年前竟少了一半以上。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者潘毅／綜合報導

農曆春節即將到來，對於上班族來說，最關注的議題就是年後轉職，但被譽為「鐵飯碗」的公務員來說，多數人一待就是到退休。不過就有民眾觀察到，去年高考、普考的報考人數，相較10年前竟少了一半以上，不禁疑惑「鐵飯碗為何會走下神壇」，貼文一出引發討論，過去也有專家詳細解析其中原因。

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一位鄉民在論壇PTT上發起討論：「記得以前國考很熱門，討論版相當多人在進行各種討論，但近年來參加國考的人少了一堆，國考公務員什麼時候從鐵飯碗變成廢到笑？」

「鐵飯碗」公務員走下神壇討論曝光，也吸引不少網友提出看法：「薪水輸民間了，以前還有個退休俸，現在誘因低很多」、「公務員沒人考，代表外面就業市場熱絡」、「行政文組的錄取率還是很低」、「經濟不景氣時當公務員很棒，但景氣時去民間公司賺更多」。

▲近 10 年(102 年至 111 年)國家考試報考人數，由 2013年 68萬8452人逐年遞減至 2022 年的 34萬8814 人，確實遞減了將近一半的人數。（圖／取自考試院《111年考選統計提要分析》）
▲近 10 年國家考試報考人數，遞減了將近一半的人數。（圖／取自考試院《111年考選統計提要分析》）
據考選部《111年考選統計提要分析》報告，近 10 年(102 年至 111 年)國家考試報考人數，由 2013年 68萬8452人逐年遞減至 2022 年的 34萬8814 人，確實遞減了將近一半的人數。

而考選部考選規劃司司長江宗正也在2021年時，也曾於《國家人力資源論壇》上發文分析，高普報考人數近10年銳減的主因，除了少子化之外，隨著時代的演進，年輕世代的教育養成模式和學習工具都不斷改變，民間企業的彈性、活力與待遇逐漸更具攬才優勢，公部門若只想憑藉過往「穩定、福利好、終身保障」的形象來競逐人才，已然不足。

這點從考選部公布的「應屆畢業生報考情形」也能看出端倪，101年至107年，大學應屆畢業生報考人數大致維持總報考人數18%至20%，但自108年起迄今，大學應屆畢業生報考人數驟減至僅餘4%至8%，後續幾年也一直維持這個趨勢。

▲考選部公布的「應屆畢業生報考情形」顯示，自108年起迄今，大學應屆畢業生報考人數驟減至僅餘4%至8%。（圖／取自考試院國家人力資源論壇）
▲考選部公布的「應屆畢業生報考情形」顯示，自108年起迄今，大學應屆畢業生報考人數驟減至僅餘4%至8%。（圖／取自考試院國家人力資源論壇）
針對此國考人數銳減的趨勢走向，考選部也祭出「高普考合理減科」、「數位轉型，加速擴大電腦化測驗」、「入新式評測工具，擴大用人機關參與選才」、「國考宣導與種子研習」、「倡議預備文官團」等策略，希望能吸引年輕族群踴躍報考公務人員。

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