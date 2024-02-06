公務員不再搶破頭！高普考人數「十年間腰斬」　走下神壇原因曝光

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「鐵飯碗」公務員走下神壇討論曝光，也吸引不少網友提出看法：「薪水輸民間了，以前還有個退休俸，現在誘因低很多」、「公務員沒人考，代表外面就業市場熱絡」、「行政文組的錄取率還是很低」、「經濟不景氣時當公務員很棒，但景氣時去民間公司賺更多」。
據考選部《111年考選統計提要分析》報告，近 10 年(102 年至 111 年)國家考試報考人數，由 2013年 68萬8452人逐年遞減至 2022 年的 34萬8814 人，確實遞減了將近一半的人數。
而考選部考選規劃司司長江宗正也在2021年時，也曾於《國家人力資源論壇》上發文分析，高普報考人數近10年銳減的主因，除了少子化之外，隨著時代的演進，年輕世代的教育養成模式和學習工具都不斷改變，民間企業的彈性、活力與待遇逐漸更具攬才優勢，公部門若只想憑藉過往「穩定、福利好、終身保障」的形象來競逐人才，已然不足。
這點從考選部公布的「應屆畢業生報考情形」也能看出端倪，101年至107年，大學應屆畢業生報考人數大致維持總報考人數18%至20%，但自108年起迄今，大學應屆畢業生報考人數驟減至僅餘4%至8%，後續幾年也一直維持這個趨勢。
針對此國考人數銳減的趨勢走向，考選部也祭出「高普考合理減科」、「數位轉型，加速擴大電腦化測驗」、「入新式評測工具，擴大用人機關參與選才」、「國考宣導與種子研習」、「倡議預備文官團」等策略，希望能吸引年輕族群踴躍報考公務人員。