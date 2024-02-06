好萊塢陷入寒冬？觀眾不進戲院　今年全美票房預估比疫前衰退30％

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分析師考溫（TD Cowen）估計，2023年全美有線電視的廣告收入同比衰退了7％，對於影視巨頭們來說，串流影音不再是門好生意，今年的整體有線電視收入預估還將再衰退7％，大多數串流服務業者都選擇減少自產內容。
由於去年編劇演員罷工影響，今年預計會在全美廣泛上映的電影只有90部，比去年的100部要少，票房預估也僅有8兆美元，比去年衰退10％，和疫情前的2019年相比，更將大幅衰退30％。
業內人士表示，整個行業現在都慢了下來。項目想要獲得公司開綠燈許可進行，必須花費比過去更長的時間來說服主管，即便是大咖影視人掛名製作的項目也是如此，而一旦不受到歡迎，項目也比過去更快被腰斬。有業內人士直言，現在大家都「都有點害怕下一步該做什麼」。
超級英雄疲勞已經成為好萊塢危機，漫威或DC的多部作品都苦嚐挫敗。而在超級英雄之外，好萊塢還在尋找其他能夠吸引觀眾的題材。
業內人士表示，現在電影必須「非常壯觀」，才能說服觀眾走進電影院，而不是等著在家透過串流影音欣賞。不過即使是大成本的動作特效片，也並非票房保證，電影公司的「壯觀策略」是否奏效，分析師直言相當讓人懷疑。
考溫表示，電影票房的數字，對於全美39000家大銀幕來說實在太慘淡，下一步很可能就是電影院的關門，一場災難正在席捲而來，而整個好萊塢都顯得搖搖欲墜，且尚未找到自救之道。