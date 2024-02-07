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過年注意「3大兒童疾病」！醫示警若3指標不OK　別怕麻煩快急診

▲小孩過年常見疾病包括「感冒、細支氣管炎、哮吼」，醫師提醒若出現特定症狀，別怕麻煩快掛急診。（示意圖／Unsplash）
▲小孩過年常見疾病包括「感冒、細支氣管炎、哮吼」，醫師提醒若出現特定症狀，別怕麻煩快掛急診。（示意圖／Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

春節年假即將到來，人潮密集往來，也增加病毒傳播機會，雙和醫院兒科主治醫師汪小芹整理過年3大常見幼童疾病，包括「感冒」、「細支氣管炎」及「哮吼」，並提醒家長多留心「呼吸症狀」、「活動力」及「食慾」等3大指標，若都變差，須盡速就醫。
 
汪小芹表示，曾有家長在年節期間因錯誤判斷，以為小朋友只是一般小感冒，加上診所休診而延誤就醫，導致孩子重複感染，甚至併發中耳炎、鼻竇炎與肺炎，住院好一陣子才康復。

針對嬰幼兒感冒，汪小芹說，大多是急性、傳染性、病毒性疾病，常見致病病毒包括鼻病毒、冠狀病毒、副流感病毒、呼吸道融合病毒等。症狀多變且較易合併發燒，哭鬧、易怒都很常見，也可能只有輕微鼻水症狀，不過臨床上鼻水或鼻塞幾天後，鼻涕會變濃稠，隨後慢慢改善，病程大約1至2周，這時以症狀治療為主即可，但必須注意水分的補充。

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▲研究發現，冬天出生的嬰兒髖關節脫臼手術發生率，要比夏天出生的嬰兒高出至少兩倍。（圖／Shutterstock）
▲嬰幼兒感冒，需注意水分補充。（示意圖／Shutterstock）
汪小芹也說，若病毒侵入細支氣管並引發感染，則會造成細支氣管炎，家長要多留意有無咳嗽加劇、呼吸急促、吐氣出現咻咻喘鳴聲等症狀。

若嚴重，肋間、肋骨下方與腹部交接處，會隨呼吸而有凹陷、起伏現象，同時有餵食停頓或餵食困難現象，又以早產兒、3個月內的嬰兒為高危險群，另包括心肺疾病、免疫不全，或環境中有菸、空污等，也是引起較嚴重細支氣管炎的危險因子。

除細支氣管炎外，汪小芹說，好發於嬰幼兒的哮吼也得多留意，初期症狀類似一般感冒，不過在12至48小時後，會有發燒與吸氣時喘鳴、聲音沙啞、狗吠狀咳嗽等症狀，且於晚上至凌晨時段更明顯，並可能持續3至4晚有明顯的喘鳴音及肋凹狀況，若孩子已意識不清、發紺、安靜時有喘鳴、肋凹及無法進食液體食物，家長務必立即送醫。

汪小芹指出，幼童生病時大多胃口不好，家長不宜勉強孩子進食、灌食，反倒會出現脹氣、嘔吐導致嗆傷等危險，盡可能讓孩童攝取高蛋白質、高維生素C等食物來增加體力，減少甜食、零食或油高脂垃圾食物。

 若孩童在年節期間不幸染病，汪小芹建議，家長可注意「呼吸症狀」、「活動力」及「食慾」3大指標，如都變嚴重，即使門診休息，也要快前往急診，不要猶豫。

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