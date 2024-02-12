印經濟／GDP飆速破7、登全球第4大股市　內憂外患考驗才剛開始

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大部分的人對印度抱有「貧窮國家」的刻板印象，然而，在美中地緣政治衝突下，印度獲取世界關注，去（2023）年以14.28億的人口數，首度超越中國的14.25億，成為全球人口最多的國家。《華爾街日報》指出，中國仍高居全球製造業霸主地位，然而，有愈來愈多的因素開始促使企業尋求後備方案，而世界上只有印度的勞動力和國內市場規模能與中國匹敵，如今西方國家與企業急切尋找中國的替代市場之際，印度的工資與生產成本低廉，確實最有機會成為繼中國之後的第二個世界工廠，更可望受惠於中美對立背景與中央政府支持，成為半導體產業最具發展潛力的國家。
回顧去年全球經濟，幾乎所有已開發國家都在努力避免衰退，印度經濟成長率卻連續兩年破6，國內生產毛額約4兆美元，逼近全球第4大經濟體德國。根據印度國家統計局估計，截至今年3月的2023至2024財政年度，印度經濟成長約為7.3%，是全球成長最快的主要經濟體。標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）預測，目前是世界第五大經濟體的印度，將在2030年「超徳趕日」，成為世界第三大經濟體。
除了經濟前景，印度的投資市場看起來也是一片光明，對外資而言，除了是一個可取代中國的生產基地外，其本身巨大的內需市場更具吸引力，成為下一個全球成長引擎似乎已成必然。印度股市自在過去一年維持強勁走勢，今年1月22日，交易所上市股票總市值衝高至4.33兆美元，超越香港的4.29兆美元，僅次於美國的50.86兆美元、中國8.44兆美元、及日本6.36兆美元，一躍成為全球第4大股票市場。
「內憂外患」不斷 拖累印度經濟快速成長
然而，有不少外國媒體卻在此時相繼揭露印度如今的「內憂外患」，首先，在貧富差距方面，恐演變成「成也市場、敗也市場」的局面。實際走訪印度孟買，即使孟買已是當地最繁華的商業大城，仍隨處可見「1條街，2個極端世界」的畫面，無家可歸的遊民睡在街邊是常態，好似他們所有的生老病死都在街上發生；高級咖啡店、飯店門外，小女孩跟著哥哥乞討的眼神更是沒齒難忘；貧民窟與豪宅僅一線之隔的「不平等景象」才是真正令人震撼。
擁有「人口紅利」是印度超越世界的一大優勢，但絕大多數人口仍然貧窮，社會分化嚴重，是印度一直以來的弊端所在。從其GDP的「消費需求」數據觀察，印度富人已逐漸恢復消費水準，多數人卻仍掙扎於生活中的柴米油鹽，就連維持溫飽都極其費力。國內消費需求長期下來無法得到滿足，企業還會永無止境的投資嗎？再者，印度一再延後降息時間點，維持高利率恐使本就深陷困境的消費需求雪上加霜。
此外，印度將於今年迎來總統大選，總理莫迪可望再度連任，然而其執政期間，國內外更持續指控其民主價值逐漸失守，接下來的大選結果與民主前景，將決定印度與西方國家未來關係。日前外媒《經濟學人》分析，隨著美中競爭白熱化，中印似乎也展現了淡化邊境問題的意圖，中國企業現在也將印度視為重要業務成長來源，以大國相處的現實角度來看，若中印2國有朝一日決定放下爭端，恐不利於美國以其他盟友。而地緣政治的緊張局勢，恐使世界經濟有放緩的疑慮，全球經貿與投資受到干擾，將大大拖累印度經濟快速成長。