瓜地馬拉想「維持台邦交、獲取中國經貿利益」 汪文斌：只有一中
台灣位於拉丁美洲的友邦瓜地馬拉，其外交部長馬丁內斯（Carlos Ramiro Martinez）近日接受外媒訪問時表示，瓜國有意與中國建立正式貿易關係，幫助瓜地馬拉的產品在中國找到市場，但打算同時維持與台灣的邦交，還強調：「我們之所以公開宣布此事，就是不希望被外界視為突襲台灣和美國。」對此，中國外交部的回應是只接受一中。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，在世界第2大經濟體-中國的壓力下，瓜地馬拉是台灣僅存的少數邦交國之一，馬丁內斯聲稱，就如瓜國總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）所言，中國代表的分量和力量是不容忽視的，瓜地馬拉有興趣與中國接觸，嘗試發展一些貿易方面的關係，如成立貿易辦公室等等，但也打算繼續維持與台灣既有的合作水平。
6日在例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌被問及此事時表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，而台灣則是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是國際關係的基本準則，是中國同包括瓜地馬拉在內的所有國家，合作的「根本前提和政治基礎」。
汪文斌並補充說道，全世界已有183個國家與中國建立外交關係，充分證明，堅持一個中國原則是國際大義、人心所向、大勢所趨；希望瓜地馬拉新政府，能順應歷史大勢和時代潮流，儘早做出符合國家和人民利益的正確決斷。