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印經濟／印度可望成台廠高成長市場！2案例揭露產業合作戰略

▲目前印度市場對智慧製造、數位經濟等需求皆大幅成長，如今台印度雙邊已發展穩健的夥伴合作關係。（圖／記者鄭妤安攝）
▲目前印度市場對智慧製造、數位經濟等需求皆大幅成長，如今台印度雙邊已發展穩健的夥伴合作關係。（圖／記者鄭妤安攝）

記者鄭妤安／台北報導

在美中地緣政治衝突下，印度獲取世界關注，該國挾全球第5大經濟體，以及全球人口居冠的優勢，產業潛力充滿可能性，目前印度市場對智慧製造、數位經濟等需求皆大幅成長，如今台印度雙邊已發展穩健的夥伴合作關係，雙方在經貿、教育、文化及供應鏈等領域密切交流，雙邊貿易總額在2022年更創下84億美元的歷史新高，2023年1至8月也達55億美元。

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貿協董座黃志芳曾表示，台灣與印度文化迥異，卻有許多相近的元素，特別是多元文化的包容與樂觀進取的精神，近年在科技方面，雙方也皆以積極態度開發全新局勢，與此同時，在全球供應鏈重組的風潮下，數位化與永續議題日益重要，雙方合作將為全球市場增添新的動能。

他分析指出，拓銷印度市場近可兼守東南亞泰馬市場，遠可攻中東非洲市場，而印度也是先進國家可信賴的合作夥伴，外資投入穩定成長，可作為打造韌性供應鏈的理想對象，並是南亞地區擁有成為區域製造中心潛力最雄厚的國家。

▲（圖／貿協提供）
▲貿協董座黃志芳（圖右）曾表示，台灣與印度文化迥異，卻有許多相近的元素，近年在科技方面，雙方也皆以積極態度開發全新局勢。（圖／貿協提供）
印度雖挾政策、市場、人才等3大優勢，但基礎建設不佳、中央與地方稅制蕪雜、民主體制行政效率低、貧富差距大、種姓制度、勞動生產力不高等缺點，被國際認為還不適合在短期內大舉投資，卻是長線佈局的優質考量。

將印度視為長期深耕重要市場的華碩指出，印度不課徵筆電進口關稅，有利華碩拓展當地PC市場，近年公司持續針對印度在地的消費性、商用筆電擴大銷售動能，觀察到當地消費者多以「入門機種」為主，因此透過參與政府標案，以及實體店面展示，在既有的銷售實績下，持續增加品牌曝光率與知名度。秉持著上述策略，乘著印度政府推進的「印度製造」方向，與供應鏈，及在地製造夥伴推動部署，華碩印度消費PC市場出貨多有雙位數的年增長，電競筆電領域也出現高速成長，更幾度拿下近3成市占的佳績。

▲（圖／記者鄭妤安攝影）
▲將印度視為長期深耕重要市場的華碩指出，近年公司持續針對印度在地的消費性、商用筆電擴大銷售動能。（圖／記者鄭妤安攝影）
另外，聚焦印度市場發展的還有「台塑雙引擎」，目前旗下台塑新智能著重新能源事業發展，放眼印度潛在的鋰電池客戶，尋求合作機會；台塑生醫則鎖定印度龐大商機，初步將透過線上銷售方式切入當地消費市場。消費品事業部營業處處長許明月告訴《NOWnews今日新聞》記者，印度貧富差距雖大，但擁有中高端消費能力的人口有2.4億，遠遠高於台灣整體2300萬人口，透過市調發現，當地特別重視頭髮保養，台塑生醫於印度看重的不是一般消費，而是高端客群，未來也將遵循這樣的模式攻入當地SPA洗浴市場，推估台塑生醫未來20年的營運動能，可望來自海外市場。

從上述2大案例來看，雖然印度現有困境仍待突破，但台商的策略模式與當地的市場特性互補下，大大提升台印產業合作雙贏的機會。

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