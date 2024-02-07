陳沂爸媽皆議員！台北大學法律系畢業　罵羅志祥肉體斂財一夕暴紅

陳沂當街被揍遭譏「活該」　丹妮婊姐譴責二度暴力獲讚：以德報怨

▲陳沂（左）當街挨揍被網友酸活該，丹妮婊姐發聲譴責二度暴力，網友大讚她的氣度：「以德報怨」。（圖／陳沂、丹妮婊姐臉書）
▲陳沂（左）當街挨揍被網友酸活該，丹妮婊姐發聲譴責二度暴力，網友大讚她的氣度：「以德報怨」。（圖／陳沂、丹妮婊姐臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅陳沂5日當街遭到一名男子毆打，當下被男子用手機重砸頭部，導致她頭部和耳朵受傷，事後她召開記者會，認為自己平時說實話並沒有錯，譴責暴力行為，和母親相擁崩潰大哭。曾被陳沂批評的網紅的丹妮婊姐，昨（6）日在臉書上發表看法，看到網友們覺得陳沂被打是應該的，她表示「真的是希望不用再二度暴力」。

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▲丹妮婊姐對於陳沂被打一事發表看法。（圖／丹妮婊姐臉書）
▲丹妮婊姐對於陳沂被打一事發表看法。（圖／丹妮婊姐臉書）
丹妮婊姐昨日晚間在臉書上，對陳沂被民眾毆打一事發表看法，尤其看到陳沂爆哭的畫面，丹妮婊姐感到很震撼，「因為覺得她完全無敵沒有任何懼怕的事情，希望她心情趕快平復下來。」礙於陳沂平時喜歡評論他人，許多網友到新聞下留言，覺得她被打是應該的，丹妮婊姐認為這種言語暴力，也是二度暴力，「人家已經受到身體上的暴力了，真的是希望不用再二度暴力。」

▲網紅陳沂挨揍，還原「疑預謀犯案」全過程，哽咽喊：「以後誰敢說真話。」（圖／記者陳明中攝影）
▲網紅陳沂挨揍，在記者會上痛哭。（圖／記者陳明中攝影）
丹妮婊姐表示，自己曾在網路上遭受各種羞辱攻擊，「雖然身體是沒痛，但內心也是會稀巴爛痛一場」。她認為網路羞辱攻擊，這也絕對是某種形式的暴力，雖然說不像身上的傷，能開驗傷單無法被目測，但絕對是存在的，「網路暴力終究應該被譴責，當然各種形式的身體暴力也是！再怎麼討厭一個人，也不能這樣。」

▲陳沂曾諷刺丹妮婊姐的容貌。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂曾諷刺丹妮婊姐的容貌。（圖／陳沂臉書）
丹妮婊姐曾被陳沂批評容貌，如今能中立客觀的發表意見，讓女戰神馮語婷感到敬佩，「婊姐我之前還罵她對你容貌羞辱，要對她拿出同情心，真的是一門學問。」網友們也紛紛大讚丹妮婊姐的氣度，「婊姐真的很善良，沒有因為她批評過妳就落井下石」、「難怪我喜歡婊姐，三觀非常正確」、「他之前還嘴你，完全以德報怨」、「婊姐真的人美心善代表」。

▲馮語婷對於丹妮婊姐的氣度感到佩服。（圖／丹妮婊姐臉書）
▲馮語婷對於丹妮婊姐的氣度感到佩服。（圖／丹妮婊姐臉書）
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