陳沂當街被揍遭譏「活該」　丹妮婊姐譴責二度暴力獲讚：以德報怨

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丹妮婊姐表示，自己曾在網路上遭受各種羞辱攻擊，「雖然身體是沒痛，但內心也是會稀巴爛痛一場」。她認為網路羞辱攻擊，這也絕對是某種形式的暴力，雖然說不像身上的傷，能開驗傷單無法被目測，但絕對是存在的，「網路暴力終究應該被譴責，當然各種形式的身體暴力也是！再怎麼討厭一個人，也不能這樣。」
丹妮婊姐曾被陳沂批評容貌，如今能中立客觀的發表意見，讓女戰神馮語婷感到敬佩，「婊姐我之前還罵她對你容貌羞辱，要對她拿出同情心，真的是一門學問。」網友們也紛紛大讚丹妮婊姐的氣度，「婊姐真的很善良，沒有因為她批評過妳就落井下石」、「難怪我喜歡婊姐，三觀非常正確」、「他之前還嘴你，完全以德報怨」、「婊姐真的人美心善代表」。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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