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印經濟／印度「超徳趕日」不是夢！蘋果、特斯拉搶進佈局

▲受惠於供應鏈重組與人口紅利，印度有機會在2030年前「超徳趕日」，躍居世界第三大經濟體之位。（圖／記者鄭妤安攝）
▲受惠於供應鏈重組與人口紅利，印度有機會在2030年前「超徳趕日」，躍居世界第三大經濟體之位。（圖／記者鄭妤安攝）

記者鄭妤安／台北報導

受惠於供應鏈重組與人口紅利，印度有機會在2030年前「超徳趕日」，躍居世界第三大經濟體之位。國際大廠如蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）紛紛搶進佈局，目前仍有不少疑慮擋在前投，恐拖慢印度複製中國生產模式的速度，但無論如何，印度成了全球經濟的新亮點，未來消費市場指日可待。

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在近乎所有已開發國家都在努力避免經濟衰退時，印度經濟成長率卻連續兩年破6，截至今年3月的2023至2024財政年度，印度經濟成長約為7.3%，是全球成長最快的主要經濟體。標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）與摩根士丹利均預測，目前是世界第五大經濟體的印度，有機會在2030年前「超徳趕日」，成為世界第三大經濟體。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在2014年上任後，祭出「印度製造（Make in India）」政策，鼓勵外國企業在印度生產商品，此舉不僅加速鐵路、機場、發電設施建設等內需產業與國內經濟發展，更大大提升印度製造業的規模與水準。乘著世界轉移供應鏈與分散產業風險的浪潮，印度的電子產業有了大幅度的進展，去年更躍居全球第二大智慧型手機市場，個人電腦、電視、穿戴式裝置等消費電子產品在全球市占率也都名列前茅。在不斷向各國科技廠招手投資下，印度可望於2030年成為全球製造中心。

根據媒體報導，蘋果正致力打造「非中國中心」製造基地，因此不斷試圖將部分供應鏈轉移至東南亞和南亞地區。當前蘋果正擴大在印度的布局，還計劃在2025年將印度作為低端iPhone的生產基地。

去年年底，鴻海發出公告稱印度子公司將斥資500億台幣擴建廠房，被認為是在為iPhone新產品導入預做準備。據《華爾街日報》報導，蘋果盼2到3年內，實現每年在印度生產超過5000萬部iPhone，若目標達成，印度將佔全球iPhone產量的四分之一，未來甚至有佔據更多佔比的可能性。

不只蘋果，電動車龍頭大廠也盼搶進作為全球第三大汽車市場的印度，外媒報導指出，特斯拉有望在今年進口電動車到印度，同時投資20億美元在當地興建工廠，並提高在當地的汽車零件採購金額到150億美元，未來也有計劃在印度生產價格約2.4萬美元，相當於新台幣75萬的低價電動車。

有傳言指出，印度政府為了爭取特斯拉，可能將在政策上實現一大突破，那就是將電動車的關稅降至15%。不過目前當地市場仍有1隱憂未解，外媒透露，由於銷售價格偏高以及充電站嚴重不足，印度電動車普及率偏低，恐阻礙市場成長，不過印度政府希望電動車銷售佔比在2030年可提高至30%，對特斯拉來說算是正面消息。

印度市場強勁，國際大廠紛紛大舉投資佈局，雖然有不少外媒認為，文化差異與語言隔閡將形成阻礙，恐拖慢印度複製中國生產模式的速度，雖尚待磨合，但仍有專家分析表示這個問題還算是小，如今印度經濟起飛，國內消費市場也將指日可待。

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