印經濟／印度「超徳趕日」不是夢！蘋果、特斯拉搶進佈局

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印度總理莫迪（Narendra Modi）在2014年上任後，祭出「印度製造（Make in India）」政策，鼓勵外國企業在印度生產商品，此舉不僅加速鐵路、機場、發電設施建設等內需產業與國內經濟發展，更大大提升印度製造業的規模與水準。乘著世界轉移供應鏈與分散產業風險的浪潮，印度的電子產業有了大幅度的進展，去年更躍居全球第二大智慧型手機市場，個人電腦、電視、穿戴式裝置等消費電子產品在全球市占率也都名列前茅。在不斷向各國科技廠招手投資下，印度可望於2030年成為全球製造中心。
根據媒體報導，蘋果正致力打造「非中國中心」製造基地，因此不斷試圖將部分供應鏈轉移至東南亞和南亞地區。當前蘋果正擴大在印度的布局，還計劃在2025年將印度作為低端iPhone的生產基地。
去年年底，鴻海發出公告稱印度子公司將斥資500億台幣擴建廠房，被認為是在為iPhone新產品導入預做準備。據《華爾街日報》報導，蘋果盼2到3年內，實現每年在印度生產超過5000萬部iPhone，若目標達成，印度將佔全球iPhone產量的四分之一，未來甚至有佔據更多佔比的可能性。
不只蘋果，電動車龍頭大廠也盼搶進作為全球第三大汽車市場的印度，外媒報導指出，特斯拉有望在今年進口電動車到印度，同時投資20億美元在當地興建工廠，並提高在當地的汽車零件採購金額到150億美元，未來也有計劃在印度生產價格約2.4萬美元，相當於新台幣75萬的低價電動車。
有傳言指出，印度政府為了爭取特斯拉，可能將在政策上實現一大突破，那就是將電動車的關稅降至15%。不過目前當地市場仍有1隱憂未解，外媒透露，由於銷售價格偏高以及充電站嚴重不足，印度電動車普及率偏低，恐阻礙市場成長，不過印度政府希望電動車銷售佔比在2030年可提高至30%，對特斯拉來說算是正面消息。
印度市場強勁，國際大廠紛紛大舉投資佈局，雖然有不少外媒認為，文化差異與語言隔閡將形成阻礙，恐拖慢印度複製中國生產模式的速度，雖尚待磨合，但仍有專家分析表示這個問題還算是小，如今印度經濟起飛，國內消費市場也將指日可待。