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周星馳新戲《金豬玉葉》上線時間曝　星爺「合作抖音」藏驚人真相

▲周星馳新戲《金豬玉葉》今年5月上線，合作抖音拍微短劇背後利潤、市場驚人。（圖／微博、周星馳IG)
▲周星馳新戲《金豬玉葉》今年5月上線，合作抖音拍微短劇背後利潤、市場驚人。（圖／微博、周星馳IG)

記者黃雅琪／綜合報導

「星爺」周星馳1月29日宣布與抖音平台合作開發「九五二七劇場」，首部微短劇《金豬玉葉》第一集將於今年5月在抖音上線，令大批星爺影迷好開心！只是身為億萬票房導演、演員的星爺，究竟為何跨界改拍「抖音短劇」呢？全因中國大陸「微短劇市場」擴展迅速，大數據統計該市場將在2027年突破1000億人民幣（約新台幣4400億元）。

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▲周星馳與抖音合作拍「九五二七劇場」。（圖／周星馳IG)
▲周星馳與抖音合作拍「九五二七劇場」。（圖／周星馳IG)
許久未推出新電影的61歲周星馳，重返江湖竟與抖音平台合作「九五二七劇場」，跨界開拍微短劇《金豬玉葉》，此舉令外界相當不解，星爺居然不拍電影改拍起「抖音短劇」！根據中國大陸數據分析機構艾媒諮詢統計，中國大陸「微短劇市場」擴張速度驚人，在2023年已經達到373.9億元人民幣（約新台幣1650億元），預計在2027年突破1000億人民幣（約新台幣4400億元）。

▲周星馳2004年演出的電影《功夫》。（圖／《功夫》劇照）
▲周星馳2004年演出的電影《功夫》。（圖／《功夫》劇照）
隨著觀眾觀影習慣改變，小螢幕智慧手機、平板電腦的使用率日趨漸長，同樣帶動「微短劇市場」規模擴張；大數據統計結果指出，「微短劇市場」規模已經擴展至傳統電影市場的68％，加上拍攝成本、製作時長、潛在利潤都大幅度超越電影，就連香港導演王晶和其他影視業龍頭都看中發展性，開啟微短劇拍攝。

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