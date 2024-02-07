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「資生堂千金」李宓又懷孕了！才隔8個月　曬超音波照曝將當5寶媽

▲李宓貼出超音波照分享喜訊，提到成功植入2胚胎，如果順利的話就能產下龍寶。（圖／翻攝李宓IG）
▲李宓貼出超音波照分享喜訊，提到成功植入2胚胎，如果順利的話就能產下龍寶。（圖／翻攝李宓IG）

記者吳雨婕／綜合報導

「資生堂千金」李宓去年6月產下小女兒，目前已經3個小孩，先前她就曾表示要繼續生，沒想到才相隔8個月，李宓於昨（6）日在社群媒體上貼出超音波照，宣布成功植入2個胚胎， 興奮分享：「如果順利就能擁有龍寶寶。」

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李宓發文表示，生完第三胎後的3個月內，去年8月生理期就來了，所以9月就開始找生殖診所，11月做取卵手術，「取出7顆有3顆異常，4顆做了顯微注射有2顆受精成功！送去PGS切片檢查，有ㄧ顆低度鑲嵌，另一顆是可以用的胚胎。」

▲李宓再度貼出超音波照，提到成功植入2胚胎。（圖／翻攝李宓IG）
▲▼李宓貼出超音波照，提到成功植入2胚胎。（圖／翻攝李宓IG）
▲李宓再度貼出超音波照，提到成功植入2胚胎。（圖／翻攝李宓IG）
 
之後她每天補充DHEA和Q10、維他命來養卵子品質，直到今年1月2日，再度做取卵手術，「取出6顆有3顆異常，3顆做了顯微注射全都受精成功！但D5有ㄧ顆沒長好，只有2顆送去PGS切片檢查。本來覺得應該也只有1顆能用或完全沒有，但很意外竟然2顆都是可以用的正常胚胎，39歲高齡的我，簡直像中樂透一樣幸運，所以就可以安排植入胚胎了～如果順利就能擁有龍寶寶。」

李宓開心提到：「突然覺得很感動自己又變成一位（準）孕婦了，雖然是有點擔心，不知道年紀越來越大會不會中獎的機率越來越低？但是想再多也沒有用，只能抱著輕鬆快樂的心情，繼續工作等候開獎結果。」




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