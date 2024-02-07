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智利前總統墜機亡！曾帶領經濟起飛　靠信用卡致富身價達845億　

▲智利前總統皮涅拉傳出搭乘直昇機時墜機身亡的消息。（圖／美聯社／達志影像）
▲智利前總統皮涅拉傳出搭乘直昇機時墜機身亡的消息。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

智利前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）在6日時搭乘直昇機時，於智利南部小鎮拉戈蘭科（Lago Ranco）墜機身亡，享壽74歲。後續皮涅拉辦公室也發聲明證明此事，目前遺體也已經找回。智利政府宣告全國哀悼3天，並將為皮涅拉舉行國葬。

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綜合媒體報導，墜機事故發生在當地時間6日下午3時左右，智利國家救災機構SENAPRAD證實，南部城鎮拉戈蘭科發生直升機墜毀事故，造成1人死亡、3人受傷。

皮涅拉的遺體被智利海軍發現。皮涅拉辦公室在當地時間6日發布聲明，證實皮涅拉在墜機事件中身亡。

據悉，當時大河區因降雨導致能見度較低，皮涅拉當天正與家人在當地的一處湖邊度假，在搭乘直升機飛越湖面時，意外墜入湖中。但目前尚不確定天候是否為失事主因，失事原因還有待進一步調查釐清。

現任智利總統博里奇（Gabriel Boric）已宣布全國哀悼三天，並將為皮涅拉舉行國葬。智利各界也對皮涅拉之死表達震驚與悲傷。

74歲的皮涅拉是著名中間派政治家的兒子，也是一名經濟學家，年輕時在智利受教育，之後到美國哈佛大學就讀。他於1970年代創辦了一間信用卡公司，透過向智利引入信用卡而發家致富。他的投資遍及航空公司、足球隊 、電視台等。據富比士統計，皮涅拉身價估計高達27億美元（約台幣845億元）。

皮涅拉曾於2010年至2014年以及2018年至2022年，分別擔任過兩屆智利總統。在首個擔任總統的期間，智利經濟快速增長、失業率急劇下降，皮涅拉因此受到讚賞。另外，2010年時他才主政不久，其政府成功營救了33名被困阿塔卡馬沙漠（Atacama Desert）的礦工，轟動全球，後來此事還被拍成了電影《33：重生奇蹟》（英語：The 33），傳為佳話。

但在2018年至2022年、皮涅拉的第二個任期的期間，智利由於貧富不均爆發大規模抗議，政府卻對國內的抗議示威活動進行打壓，引發了侵犯人權的指控，最後政府承諾了起草新憲法。

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