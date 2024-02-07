10輛「科技推土機」抹平世界中　剷平人類社會與職場工作

我是廣告 請繼續往下閱讀
《Hit AI & Blockchain》論壇上歸納指出，自從2022年底，OpenAI發布ChatGPT，以及Google的LLM模型「Gemini」透過對話式AI平台「Bard」為人所用後，已經有小學生用來完成數學作業，有大學生拿來做SWOT分析報告，有網紅拿來撰寫社群文案，有記者拿來自動生成報導的稿件，有出版社收到機器人作家投稿，更讓好萊塢電影編劇紛紛上街頭抗議，這是第一輛推土機。
隨之發布的AI繪圖生成平台Midjourney ，讓大家不用拿起畫筆，下指令就能在短短數秒內完成多幅畫作。小學生不用再念資優美術班，大學生也不用考進藝術科系，美編與設計師都很害怕被取代，諸多手機遊戲公司更已經將Computer Graphics部門大舉裁員！這些持續精進的AI繪圖生成平台，是第二輛推土機。
2023年的Computex台北國際電腦展上，「兆元男」輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳，則當場展示了AI即時作曲的能力，黃仁勳還笑問大家，他知道台灣人最喜歡唱卡拉OK，但是大家可以像AI一樣即時完成嗎？這讓音樂家們，還有填詞譜曲的老師們，確實都震驚了，這是第三輛推土機。
民視的敏熙主播，還有虛擬偶像VTuber越來越多，這讓電視主播與唱跳藝人都害怕了，甚至在Instagram上的AI美女，都比人工美女還要漂亮有氣質。電視台不用再花時間培訓新人主播，經紀公司也不用再培養KOL征服社群平台算法，這是第四輛推土機。
GitHub Copilot發布兩年內，已經服務了超過100萬的程式設計師，為他們在開發過程中快速取得功能所需的程式碼結構，順利提升了55%的開發效率，這讓印度的低階程式設計師都很害怕被取代。甚至連Copilot自己的測試版本中 ，有四成的程式碼都是自己生成的，這是第五輛推土機。
Tesla的自駕模式，車主們都已經很愛用，Waymo的無人計程車也開始在舊金山上路！Level 3以上的無人汽車與巴士，目前也都正由各大車廠積極推動中。台灣與日本，還有全世界很多城市，在公車司機招募上一直有很大的缺額，而方向盤確實未來不會再只被以此為職業的人類駕駛所掌控，這是第六輛推土機。
比特幣不是由各國中央銀行發行的貨幣，但有五億人認可交易行情，並且進一步達到投機與投資的目的。人類歷史數千年來，主權國家政府才有發行貨幣的權力，但比特幣等數萬種加密貨幣的發行權被解放了，這是第七輛推土機，且每個人都可以在錢包地址中，存儲穩定幣來進行轉帳與交易，省去銀行與SWIFT等匯兌機構的高額中介成本，更沒有紙鈔被竊的風險，這是第八輛推土機。
過去能到蘇富比與佳士得拍賣行，交易一幅畫作，是金字塔頂端甚至雲端上的富人，還有知名藝術家與藏家的小圈子，但現在不論資深或資淺的創作者們，都可以把創作出來的jpg圖檔，上傳到opensea等交易市集網站，一下子就呈現在全世界的年輕買家眼前，瞬間用加密貨幣完成交易，這是第九輛推土機。
再來，蘋果推出Vision Pro等VR與AR等頭戴設備逐步普及後，元宇宙（Metaverse）好比是電影《一級玩家》當中的虛擬天地，再加上區塊鏈與加密貨幣的不可竄改功能，讓劇中男女主角的金幣與裝備道具，都能夠確保個人持有產權，進而開啟與創造Web3的新時代，這是第十輛推土機。