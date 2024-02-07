NBA／詹皇別急！湖人交易籌碼「萬用包」出爐 只想要明星球員
詹皇別急！NBA交易截止日為2月8日，根據美媒透露洛杉磯湖人總管Rob Pelinka，整天都「黏在電話前面」，忙於討論如何補強與做出交易，在今（7）日根據湖人隨隊記者Jovan Buha透露，「與湖人談判的球隊都想要Austin Reaves，目前湖人只有在確定得到明星球員的情況下，才會送出2029年首輪籤。」而湖人隊「詹皇」LeBron James雖然在近期比賽回歸，但湖人隊需要「詹皇小夥伴」幫忙，才有機會爭冠。
記者張志宇/綜合報導
對於湖人對外提出的包裹，記者Jovan Buha表示，「湖人在所有對外報價中，都給出八村壘加上D’Angelo Russell或Gabe Vincent的包裹，但有意與湖人做交易的球隊，都希望湖人將首輪籤放入包裹中，但站在湖人的立場，若是不能換來全明星等級的球員，湖人並不會送出首輪籤。」
根據多隊NBA高層透露，「在交易市場上，只有Dejounte Murray會讓湖人拿出首輪籤做交易，此交易包裹將以D’Angelo Russell搭配首輪籤為主體，預期只會在加入球員進包裹中，並不會再增加額外的籤。」
目前在交易市場上，除了Dejounte Murray是湖人的目標，灰熊的Marcus Smart、黃蜂Miles Bridges、籃網Dorian Finney-Smith、Spencer Dinwiddie、Royce O'Neale都是湖人的潛在補強對象。
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