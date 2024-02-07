金管會要求春節服務不中斷 各保險公司緊急連絡電話看這裡
今年農曆春節連假長達7天，金管會今（7）日表示，已要求各保險公司保戶春節服務不中斷。同時，為確保資訊安全無假期，金管會也已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，避免駭客入侵損及保戶權益情事發生，若保戶春節期間有緊急突發狀況要協助處理，金管會也公布各保險公司免付費服務電話，讓民眾可以找到人。
記者顏真真／台北報導
為讓民眾安心度過春節連續假期（2月8日至2月14日），金管會已請各保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並於產險公會、壽險公會網站揭示服務電話號碼及提供服務方式，也請財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金於連續假期期間保持服務電話暢通。
保戶在連續假期期間就保險相關事項的詢問、理賠的申請等保險服務需求，可透過各保險公司提供的免付費服務電話洽詢，各公司皆有專人服務或提供可處理緊急狀況之聯絡方式。
此外，各保險公司、財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金於連續假期期間服務電話一覽表已分別登載於金管會網站及前開產、壽險公會網站，其中產險公會網站免付費服務專線0800-221-783；壽險公會網站免付費服務專線0800-221-348，保戶也可至網站查詢、預先下載或抄錄以備不時之需。另為確保資訊安全無假期，金管會也已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，避免駭客入侵損及保戶權益情事發生。