NBA／Irving回歸超殺！合力Doncic狂砍71分　獨行俠119:107破籃網

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本場比賽獨行俠幾乎靠Kyrie Irving和Luka Doncic撐起所有的進攻，首節兩人就都各拿9分，搭配哈德威（Tim Hardaway Jr.）貢獻的6分，在第一節結束暫時以31：24領先籃網。
進入第二節後，Kyrie Irving手感加溫，單節獨拿12分，幫助獨行俠再度拉開領先，中場鈴響獨行俠以65：47大幅領先籃網。兩隊易籃後，Luka Doncic在第三節尾聲跳出砍分，單節拿下14分，籃網雖然外線6投僅2中，但靠著內線進攻咬住比分。
來到決勝節，籃網在比賽時間剩下9分鐘時拉出一波10：2攻勢，試圖將比分咬近，可惜Kyrie Irving在當節尾聲接連射入2顆三分球，將本場比賽定下輸贏，最終獨行俠以119：107剪破籃網，收下近期的二連勝。
Kyrie Irving本場比賽砍下36分，包含三分球10投6中，傳出5次助攻， Luka Doncic也拿下35分，外帶近乎大三元的18籃板、9助攻表現。此外，哈德威（Tim Hardaway Jr.）也進帳14分、7籃板。
在籃網方面，當家中鋒布里吉斯（Mikal Bridges）拿下全隊最高的28分、4籃板，歐尼爾（Royce O'Neale）則拿下次高的18分，中鋒克拉克斯頓（Nic Claxton）貢獻9分、11籃板外加5阻攻，但被吹判了一次惡意犯規，這是他近兩場比賽的第二次。
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