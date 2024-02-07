名家論壇》鈕則勳／韓國瑜大復活　能威脅盧秀燕的2028？

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是以侯若對未來仍有企圖心，就應該會進行市府小內閣的改組，以「總統格局的新北市長」自居，調兵遣將來強化施政佈局，以求做出更顯著的政績 ; 此外，眾人皆知，面對2026年的新北市長選舉，國民黨在「後侯」時代已無強將，特別是在民眾黨黃國昌躍躍欲試，民進黨蘇貞昌之女、立委蘇巧慧興致勃勃的當下，侯也應會針對能打贏、守住新北的繼任人選做一番思量，畢竟只有在這一戰中為國民黨穩住陣腳，才有再戰2028的本錢。
再來看韓國瑜，曾經幫國民黨搶下高雄灘頭堡、參與大選、又被罷免高雄市長的他，這次角逐立院龍頭而且當選，勢必有非常深刻的體悟，在立法院長職務上勢必會如履薄冰，因為他知道民進黨與其側翼，勢必是用著顯微鏡在看他的一言一行，想再強化「草包」印記，不論綠軍對韓是出於懼怕、厭惡或是看笑話，韓都清楚知道黑韓產業鍊正磨刀霍霍、伺機出招 ; 基於此，韓在執行院長職務或進行政治操作時，勢必更加謹慎，他當然會強化議事效率做出實際政績，也會率領國民黨立法院黨團進行朝野攻防、凸顯制衡力道，即便是議事要中立的國會議長，他絕對不可能像以前的游錫堃一樣，被認為是貫徹行政指令的乖乖牌。
特別是韓找回熟稔議事運作的周萬來擔任立院秘書長，就被盛讚是一個高明的起手式，周的專業確實也能補足韓在議事方面的不足，逐步建構韓的權威 ; 況且韓的協調力強，足以和民進黨柯建銘與民眾黨黃國昌這兩位大黨鞭周旋與抗衡，至少能溝通出個各方雖不滿意、但可接受的方案。只要能夠穩住立院這板塊，讓綠軍對他的攻堅無法得分，韓便能藉以華麗轉身、上演大復活，屆時政治能量滿滿，誰說他沒有進取2028的能量？
最後來看盧秀燕，確實是國民黨現階段的當紅炸子雞，特別是當「禿子、漢子」大選皆落敗的情況下，「燕子」在做完台中市長任期後，進取黨權、搶攻2028，確實合理 ; 況且這次輔選國民黨台中立委候選人、當選六席的佳績，更奠定了「中霸天」、甚至藍營共主的地位。而盧和中央政府「台中捷運藍線」的抗爭過程中，她更挾著強大民意重砲轟中央「卡台中建設」，更在日前行政院會向行政院長陳建仁喊話，希望中捷藍線綠線延伸、海線雙軌高架化能在農曆年前核定，才能討論橘線延伸南投，「希望中央給中彰投一份新年禮物」，更使陳建仁正面回應，將有條件核定相關計畫。
盧秀燕藉著精準判斷民意將了中央政府一軍，現今又針對台中市衛生局針對豬肉片檢出瘦肉精一事和中央槓了起來，針對被指責台中檢驗出後為何要公佈這麼快？為何不讓廠商有申覆機會再公布等問題，盧也痛批「這樣的指責是以廠商利益為主，不是考量人民利益，她瞠目結舌 ; 是廠商還是人民重要？」這些論述，盧除了展現對勤於任事的公務員之支持外，更聚焦民眾食安權益，議題操作精準，不僅聚焦媒體版面討論，而盧頻頻與中央較勁並緊密與民意脈動結合，都為自己累積了徐圖後進的政治能量。
所以從現今藍軍大咖、侯、韓、盧的盤勢運作來看，雖各擅勝場，但盧應該算是最穩，最有仰攻潛力，韓有立法院長的戰略要地，進可攻、退可守，要比現今的侯具有相對優勢 ; 倘若真的是韓、盧競逐，除了更細膩的接軌民意與有效制衡賴清德這基本條件外，誰能取得黨權並找到制衡柯文哲與民眾黨擴張的方法，出現的機率就高。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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