陳沂挨揍被酸活該！謝忻12字發聲挺好友　揭她私下真面目：很善良

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女星蔡沐妍對此發文氣喊，「絕對譴責暴力！沒有但書。那些幸災樂禍的人品看了令人生氣。太生氣太生氣太生氣了。講話你不愛聽你可以選擇不聽。拳頭揮下去是能選擇性迴避嗎！」蔡沐妍繼續補充：「那些說因為嘴壞所以被打剛好的言論，究竟跟檢討穿太少的女生走在路上被侵犯有什麼兩樣呢？」陳沂的好友謝忻也在底下回覆「落井下石的人比暴力更暴力。」
據《TVBS》報導，謝忻日前受訪時坦言，從未勸過陳沂要收斂她的毒舌言論，「我很欣賞她罵人，她有時候都罵到我想罵的人」，謝忻也揭露陳沂的私下面，「大家對她的印象就是壞心的女人、討厭、不祥、愛放炮，可是其實她的心很善良。」謝忻表示當時她被爆出不倫戀的時候，陳沂是第一個到她家關心她的人，兩人交情甚篤。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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