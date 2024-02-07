陳沂遭毆慘濺血「報警、驗傷過程」全曝光！怕仇家再上門動念離台

陳沂挨揍被酸活該！謝忻12字發聲挺好友　揭她私下真面目：很善良

▲陳沂（左）挨揍被網友酸活該，謝忻12字力挺好友，親揭她私下真面目其實很善良。（圖／陳沂、謝忻臉書）
▲陳沂（左）挨揍被網友酸活該，謝忻12字力挺好友，親揭她私下真面目其實很善良。（圖／陳沂、謝忻臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅陳沂5日遭到男子當街毆打，造成她頭部及耳朵受傷，昨（6）日她開記者會說明事件經過，還與媽媽相擁而泣，直呼「說實話並沒有錯，我媽媽告訴我的！」女星蔡沐妍力挺陳沂，發文譴責暴力，陳沂的好友謝忻也回覆「落井下石的人比暴力更暴力」，還透露她私下其實很善良

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▲網紅陳沂挨揍，還原「疑預謀犯案」全過程，哽咽喊：「以後誰敢說真話。」（圖／記者陳明中攝影）
▲陳沂無故被揍，堅稱自己講實話沒有錯。（圖／記者陳明中攝影）
陳沂平日以毒舌風格受到關注，得罪不少人包含吳宗憲、羅志祥、鄭家純等等。日前她遭到民眾莫名毆打，有不少網友酸她「活該」，認為她也用言論暴力傷害許多人，被打剛好。

女星蔡沐妍對此發文氣喊，「絕對譴責暴力！沒有但書。那些幸災樂禍的人品看了令人生氣。太生氣太生氣太生氣了。講話你不愛聽你可以選擇不聽。拳頭揮下去是能選擇性迴避嗎！」蔡沐妍繼續補充：「那些說因為嘴壞所以被打剛好的言論，究竟跟檢討穿太少的女生走在路上被侵犯有什麼兩樣呢？」陳沂的好友謝忻也在底下回覆「落井下石的人比暴力更暴力。」

▲謝忻決定跳脫舒適圈，凡事親力親為，不要經紀人的保護。（圖 / 謝忻臉書）
▲謝忻跟陳沂是好友，陳沂被打她發聲：「落井下石的人比暴力更暴力。」（圖 / 謝忻臉書）
據《TVBS》報導，謝忻日前受訪時坦言，從未勸過陳沂要收斂她的毒舌言論，「我很欣賞她罵人，她有時候都罵到我想罵的人」，謝忻也揭露陳沂的私下面，「大家對她的印象就是壞心的女人、討厭、不祥、愛放炮，可是其實她的心很善良。」謝忻表示當時她被爆出不倫戀的時候，陳沂是第一個到她家關心她的人，兩人交情甚篤。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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