饗食天堂爆食物中毒！「2人吐瀉」夢時代店暫停1天 響賓餐旅回應
響賓餐旅集團旗下、超人氣吃到飽餐廳「饗食天堂」的高雄夢時代店驚傳食物中毒。高雄市衛生局日前接獲醫院通報，有2人在饗食天堂夢時代旗艦店消費，疑似感染諾羅病毒而上吐下瀉。高雄市衛生局於今（7）日前往夢時代旗艦店疫調，發現有部分衛生缺失，要求停業一天。饗賓餐旅集團今日也對外表示對於停業一天所影響的部分顧客用餐行程，餐廳會積極聯繫與提供最適切的安排，並強調餐廳已完成自主查核及全面性清潔消毒作業。
記者葉盛耀/綜合報導
高雄市衛生局指出，2月3日接獲醫院通報，有2名患者出現上吐下瀉症狀，疑似感染諾羅病毒，而另外陸續也有民眾進線反映。衛生局今（7）日派員前往2人所攝食的饗食天堂夢時代店進疫情調、人體採檢及督導環境清消，依食品良好衛生規範準則，發現饗食天堂夢時代店冰箱食材堆疊未分區放置、生熟食刀具應分區放置等缺失，限期2月7日改善完成，並令業者廚房作業環境澈底清消至複查合格後始得營業。
衛生局並採檢可能具風險的食品檢體及餐飲從業人員、個案進行綜合評估，感染病原檢驗中。衛生局表示，若檢出與規定不符，將依違反食品安全衛生管理法第15條暨第44條規定處6萬元以上罰鍰。
饗賓餐旅集團則對外表示：「對致力提供安心與美味的料理，配合政府單位的食安政策之需，饗食天堂高雄夢時代2/7暫停營業一天，對於此異動所影響的部分顧客用餐行程，餐廳會積極聯繫與提供最適切的安排。
創造顧客美好體驗是饗賓集團的經營使命，近期腸胃型感冒流行，饗賓配合政府食安政策，強化環境清消，用心提供顧客美好安心的用餐體驗。餐廳已完成自主查核及全面性清潔消毒作業，高度重視與務實看待每一項與顧客滿意相關的細節，特此聲明。」