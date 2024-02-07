NBA／「大橋」Bridges值4首輪簽仍為非賣品！籃網想要追大牌球星
本季NBA交易截止日為2月8日，近日根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski指出，「儘管有球隊開價4至5枚首輪簽，布魯克林籃網仍無意在本季交易Mikal Bridges，且希望在未來能透過交易換來明星等級的球員聯手Mikal Bridges。」
記者張志宇/綜合報導
「沃神」Adrian Wojnarowski在自己的播客節目《The Woj Pod》表示，「籃網在告訴市場上的每個人，Mikal Bridges是球隊的非賣品，儘管有人開價4個、甚至5個首輪籤，但籃網仍視他為建隊核心。」在追求Mikal Bridges的球隊中，休士頓火箭是最積極的球隊，但籃網已多次拒絕，且對火箭報價不感興趣。
籃網目前手中有7枚首輪選秀權，包括來自鳳凰城太陽2027年、2029年與達拉斯獨行俠2029年的未受保護的首輪籤，對於籃網未來的規劃，「沃神」Adrian Wojnarowski則透露，「籃網希望在未來能引進明星等級的球員，來聯手Mikal Bridges。」
值得一提，根據NBA名記Brian Windhorst日前透露籃網有意追求Donovan Mitchell，且甚至在本季開打前就有在詢問騎士交易Donovan Mitchell的可能性，外界預估Donovan Mitchell不會在今年夏天和騎士完成提前續約，也不會執行球員選項，將投入自由市場。
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