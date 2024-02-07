NBA／籃網球迷問Irving之前為何不這樣打 嘲諷回：去感謝紐約市長
達拉斯獨行俠厄文（Kyrie Irving）在今（7）日對上布魯克林籃網的比賽中狂砍36分以119：107擊敗老東家，場邊的球迷問他，為何之前在籃網沒有這樣打，Kyrie Irving則嘲諷回應叫他去感謝紐約市長Eric Adams。Eric Adams先前曾在節目訪問時稱，會把Kyrie Irving送到贏過籃網最多次的球隊，因為這樣籃網就可以擊敗他們了。
記者林之越/綜合報導
透過球迷拍攝的影片中可以看到，站在場邊的Kyrie Irving被籃網球迷提問，說道：「Kyrie，為什麼你之前在籃網的時候不能這樣表現？為什麼？」而Kyrie Irving聽到問題後，也隨即轉頭回覆：「兄弟，你該去謝謝Eric Adams（紐約市長）。」
Kyrie Irving在加入達拉斯獨行俠前，曾在2019至2023年間效力布魯克林籃網，但Kyrie Irving多次在場外惹出麻煩，包括沒有請假就自行外出、分享反猶太影片引起爭議，還有拒絕打疫苗上場等問題，最終雙方不歡而散。
紐約市長Eric Adams當時也因為Kyrie Irving的疫苗爭議，表示自己很想讓Kyrie Irving上場，但無法為他開特例。並且，一檔名為《Spectrum News 1》的新聞採訪節目曾問過Eric Adams，如果他是市政府的僱員，他是否會交易Kyrie Irving。
他趣味的表示：「我會找到最常戰勝我們的球隊，然後把他送到那支球隊，因為這樣我們就能開始擊敗那支球隊。」
本場比賽是Kyrie Irving傷癒回歸後的第二場比賽，單場砍下36分，包含三分球10投6中，傳出5次助攻，幫助籃網取得二連勝。
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