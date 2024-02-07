逾10虎鯨受困！北海道流冰面積太廣難救援　「呼吸困難」畫面曝

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一名民間業者在同一時間透過空拍機發現，大面積的海洋都被流冰覆蓋，大約有10頭虎鯨被流冰包圍，無法動彈。該業者下午再次觀察，發現距離2公里遠的海域也有虎鯨受困，受困虎鯨的數量增為17頭。
日本當地野生動物組織Wildlife Pro LLC的土屋誠一郎在研究當地海獅數量時留意到此事，便利用無人機拍攝虎鯨受困時的影像。他指出在早上10點左右，就有發現約莫13隻虎鯨受困，當中3至4隻還相當幼小。虎鯨從冰層的狹小縫隙中伸出頭部，似乎多數都出現呼吸困難情形。
據釧路地方氣象台表示，截至6日上午，羅臼町等根室地區其他地區已發布結冰警告，流冰面積可能因海浪而擴大。由於海岸被流冰覆蓋，無法乘船接近並進行救援行動，羅臼町表示，「我們別無選擇，只能等待流冰破裂後，讓虎鯨自行逃生。」
東京農業大學小林萬里教授指出，虎鯨是哺乳類動物，需要到水面上吸呼，流冰擴散的面積可能比預想的更大，牠們可能找不到換氣的地方。小林萬里看到受困的影片之後表示，虎鯨是高度社會化生物，相當重視家人，因此不會拋棄游泳能力較差的幼鯨。
報導指出，由於該地區缺乏風，代表困住虎鯨們的冰層一直停滯不前。據羅臼町的介紹，該城鎮的海岸在2005也曾有虎鯨受困流冰，儘管進行救援行動，但當時大部分虎鯨仍不幸喪命。